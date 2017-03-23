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В Киеве застрелили Дениса Вороненкова

Денис Вороненков. Фото: vk.com/denisvoronenkov
В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Убийство произошло в самом центре украинской столицы.

Продолжение: Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
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Как сообщают украинские "Вести", в Киеве возле отеля "Премьер-палац", на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской, произошло убийство. Средь бела дня неизвестные застрелили двоих мужчин. Один из них – беглый депутат Вороненков, недавно получивший украинское гражданство.

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Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

По данным СМИ, убийца поджидал экс-депутата Госдумы у выхода из отеля. Охранник Вороненкова вступил с ним в перестрелку. В результате политик был убит, его защитник и нападавший госпитализированы.

"Приблизительно 40 минут назад была перестрелка возле входа в отель "Премьер-палац". Один погиб, двое ранены, они находятся в больнице", – цитирует ТАСС начальника главного управления МВД в Киеве Андрея Крищенко.

"Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков", – сообщил он. Начальник полиции предположил, что это было заказное убийство.

Информацию о гибели бывшего депутата подтвердил в социальной сети Facebook член "Блока Петра Порошенко" Денис Белоцерковец. "Убитый час назад у отеля "Премьер-палац" (расстреляли), по предварительной информации, бывший депутат российской Госдумы Вороненков Денис, который принял украинское гражданство и дал показания против Януковича", – написал политик.

Напомним, в 2016 году Денис Вороненков вместе с женой, экс-депутатом Марией Максаковой скрылся в Киеве. По мнению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, он сбежал из России от уголовного преследования по обвинению в рейдерском захвате здания. "Он проходил организатором по мошенническим схемам наезда на предпринимателей. Тянули, пока он не вышел из состава Госдумы и не уехал на Украину, потому что его могли бы привлечь к уголовной ответственности и его бы арестовали", – пояснил он.

Автор: Константин Улюкаев23 марта 2017, 13:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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