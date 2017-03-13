Неделя моды в Москве началась с "голой" провокации

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, открывшаяся в Москве 12 марта, уже успела наделать много шуму в интернете. Народ активно обсуждает провокационный показ модельера Александра Рогова, пустившего по подиуму моделей с голой грудью.

За первый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia свои коллекции успели продемонстрировать такие гуру моды как Вячеслав Зайцев и Игорь Чапурин. Однако дизайнер Александр Рогов затмил своих коллег.

Пользователи Сети охотнее всего обсуждают моделей с голой грудью на дефиле последнего. Девушки вышли на подиум в прозрачных кофтах и без юбок.

Комментаторы в соцсетях с интересом разглядывают откровенные творения Рогова, в которых суровой московской весной легко можно простудиться.

"А почему Instagram до сих пор не забанил фото за голые соски?", "Ну что тут скажешь, наши не уступают западу", "Что-то как-то зябко смотреть на этих голышей", – иронизируют любители моды от кутюр.

Самым обсуждаемым нарядом из новой коллекции Рогова стало черное одностороннее платье, полностью обнажающее левую половину тела модели. Если в таком прийти на свидании, мужчине не придется включать фантазию, потому что весь товар лицом. Правда, девушка на следующий день, вероятно, сляжет с температурой.

Нашлись и те, кому коллекция понравилась. По мнению ценителей прекрасного, подобного рода провокации создаются исключительно для подиума. Но и в реальной жизни творениям Рогова можно найти применение. Например, под прозрачное платье допустимо надеть футболку или водолазку.