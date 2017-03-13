Неделя моды в Москве началась с "голой" провокации
За первый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia свои коллекции успели продемонстрировать такие гуру моды как Вячеслав Зайцев и Игорь Чапурин. Однако дизайнер Александр Рогов затмил своих коллег.
Пользователи Сети охотнее всего обсуждают моделей с голой грудью на дефиле последнего. Девушки вышли на подиум в прозрачных кофтах и без юбок.
Комментаторы в соцсетях с интересом разглядывают откровенные творения Рогова, в которых суровой московской весной легко можно простудиться.
"А почему Instagram до сих пор не забанил фото за голые соски?", "Ну что тут скажешь, наши не уступают западу", "Что-то как-то зябко смотреть на этих голышей", – иронизируют любители моды от кутюр.
Самым обсуждаемым нарядом из новой коллекции Рогова стало черное одностороннее платье, полностью обнажающее левую половину тела модели. Если в таком прийти на свидании, мужчине не придется включать фантазию, потому что весь товар лицом. Правда, девушка на следующий день, вероятно, сляжет с температурой.
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