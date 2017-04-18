Как живет единственная дочь Георгия Вицина

Журналисты выяснили, как живет единственная дочь легендарного актера Георгия Вицина. Родня пытается наладить контакт с Натальей, однако та не идет навстречу.

Сегодня, 18 апреля, исполнилось 100 лет легендарному актеру Георгию Вицину. Артист всегда был закрыт, вел уединенный образ жизни, мало с кем поддерживал тесные связи. Тем не менее, у Вицина есть дочь Наталья. Наследница артиста также оказалась творческой личностью. Она художник-график, среди ее работ – плакаты для фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Неоконченная пьеса для механического пианино".

Как выяснили журналисты, сейчас Наталье за 60 лет, но она все еще садится за мольберт. Хотя говорят, что работа не приносит ей дохода. Дочь актера живет на Большой Никитской в квартире, которую ей много лет назад подарил отец.

"Она редко выходит из дома. Получает пенсию, на эти деньги и существует. С нами, жителями ближайших квартир, почти не контактирует, а если и заговорит, обязательно просит никому ничего о ней не рассказывать – не любит внимания. Живет Наталья с гражданским мужем, его зовут Алексей. Он ходит за продуктами, оплачивает коммунальные услуги, выносит мусор. Гости у них бывают редко", – цитирует соседей Натальи Вициной Starhit.

Тем не менее, хотят наладить контакт с наследницей актера ближайшие родственники. Якобы артист всю жизнь был близок с двоюродным братом Валентином Ивановичем. Сейчас его внуки пытаются связаться с тетей Натальей Вициной.

Родня живет во Владимире. Близкие потеряли связь с наследницей артиста еще 15 лет назад, после смерти ее мамы в октябре 2001 года. "Уже много лет до Наташи не дозвониться, телефон в ее квартире молчит. Нам с супругом визит в столицу не под силу, ведь на руках маленькая дочка Машенька, двоюродная правнучка Георгия Михайловича. Обидно, что наша связь так резко оборвалась..." – рассказала журналистам Анастасия Курносова, жена Семена, двоюродного внука актера.

Женщина призналась, что им жалко единственную дочь легендарного актера. Родня готова принять Наталью, помочь деньгами, если нужно, и оказать всестороннее внимание.