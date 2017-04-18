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Как живет единственная дочь Георгия Вицина

Георгий Вицин. Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Журналисты выяснили, как живет единственная дочь легендарного актера Георгия Вицина. Родня пытается наладить контакт с Натальей, однако та не идет навстречу.
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Сегодня, 18 апреля, исполнилось 100 лет легендарному актеру Георгию Вицину. Артист всегда был закрыт, вел уединенный образ жизни, мало с кем поддерживал тесные связи. Тем не менее, у Вицина есть дочь Наталья. Наследница артиста также оказалась творческой личностью. Она художник-график, среди ее работ – плакаты для фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Неоконченная пьеса для механического пианино".

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Как выяснили журналисты, сейчас Наталье за 60 лет, но она все еще садится за мольберт. Хотя говорят, что работа не приносит ей дохода. Дочь актера живет на Большой Никитской в квартире, которую ей много лет назад подарил отец.

"Она редко выходит из дома. Получает пенсию, на эти деньги и существует. С нами, жителями ближайших квартир, почти не контактирует, а если и заговорит, обязательно просит никому ничего о ней не рассказывать – не любит внимания. Живет Наталья с гражданским мужем, его зовут Алексей. Он ходит за продуктами, оплачивает коммунальные услуги, выносит мусор. Гости у них бывают редко", – цитирует соседей Натальи Вициной Starhit.

Тем не менее, хотят наладить контакт с наследницей актера ближайшие родственники. Якобы артист всю жизнь был близок с двоюродным братом Валентином Ивановичем. Сейчас его внуки пытаются связаться с тетей Натальей Вициной.

Родня живет во Владимире. Близкие потеряли связь с наследницей артиста еще 15 лет назад, после смерти ее мамы в октябре 2001 года. "Уже много лет до Наташи не дозвониться, телефон в ее квартире молчит. Нам с супругом визит в столицу не под силу, ведь на руках маленькая дочка Машенька, двоюродная правнучка Георгия Михайловича. Обидно, что наша связь так резко оборвалась..." – рассказала журналистам Анастасия Курносова, жена Семена, двоюродного внука актера.

Женщина призналась, что им жалко единственную дочь легендарного актера. Родня готова принять Наталью, помочь деньгами, если нужно, и оказать всестороннее внимание.

Автор: Наталья Аряева18 апреля 2017, 10:35

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