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Шоу-бизнес

Бывший муж Пугачевой рассказал о безобразии Шиловской

Аглая Шиловская. Кадр из фильма "Няньки"
Бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал о том, как на себе испытал всю крутизну характера актрисы Аглаи Шиловской. По словам режиссера. на съемках фильма она устроила "безобразие".
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Аглая Шиловская сыграла одну из главных ролей в картине Александра Стефановича "Кураж". актриса известна своим непростым характером, и режиссер на себе ощутил его крутизну. Во время съемок на пароме, двигавшемся из Хельсинки в Стокгольм, команда сериала должна была отснять романтическую сцену с танцем героев. Группа ждала, когда местные артисты закончат свое шоу и освободят площадку для танцев.

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Тут стоит сказать, что партнером Шиловской был сам Стефанович. "Около двух часов ночи я услышал из уст своей партнерши заявление: "Сегодня я нахожусь на съемочной площадке с утра, то есть уже 16 часов. Вы собираетесь снимать еще часа два. А завтра начало работы в семь. Интересно, как я буду выглядеть, поспав всего три часа? Напоминаю, что в моем договоре установлен восьмичасовой перерыв. Спокойной ночи! Я пошла отдыхать в каюту!" – начал свой рассказ Александр.

Однако вернуться на студию без нужной сцены они не могли. Тогда Стефанович начал уговаривать Шиловскую, но без толку. Разговор перешел на повышенные тона, и в этот момент шоу местных артистов наконец закончилось. "Я крикнул: "Мотор!" – и потащил Аглаю на танцпол. Оркестр врезал рок-н-ролл. Аглая вырвала у меня свою руку, сбросила с ног туфли и босиком принялась отплясывать какой-то дикий танец, выражавший всю ее ненависть ко мне – к режиссеру-мучителю. Когда музыка оборвалась, она с гордым видом покинула помещение под аплодисменты всего зала. А мне было не до оваций. Произошедшее безобразие не имело ничего общего с лирической сценой, написанной в сценарии", – цитирует Стефановича "Коллекция "Караван историй".

Алла Пугачева и Александр Стефанович. Фото: dni.ru

До следующей сцены режиссер так волновался, что не сомкнул глаз. К назначенному часу Александр вышел к уже готовой к работе Аглае и как можно приветливее начал с ней разговор. Шиловская, как предположил Стефанович, ожидала продолжения скандала и не была готова к такому обращению. Однако немедленно пошла навстречу режиссеру, который предпочел оставить инцидент без внимания. "Впоследствии мы действительно вставили эту взрывную сцену с танцем в фильм. Больше конфликтов на площадке у меня с Аглаей не было", – завершил рассказ Александр Стефанович.

Напомним, Александр Стефанович известный советский и российский режиссер, писатель, сценарист, актер. Был женат дважды: на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой. Кстати, именно об этом периоде повествуют автобиографический роман "Кураж" и снятый по нему одноименный сериал.

Автор: Наталья Аряева12 апреля 2017, 13:45
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