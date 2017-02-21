Пелагею назвали "никакой вокалисткой". С критикой в адрес певицы выступила популярная российская актриса Аглая Шиловская.

Для "слепых" прослушиваний в очередной сезон шоу "Голос" Аглая Шиловская, актриса и певица мюзикла "Монте-Кристо", выбрала непростую композицию. Приехав в девять утра на съемочную площадку, лишь через 12 часов она оказалась на сцене. Ситуацию усугублял весьма интимный момент – Аглая мечтала попасть в туалет. Однако едва оказавшись в заветной кабинке, ей пришлось бежать на сцену.

"Естественно, была абсолютно рассредоточена. Помню коридор, в конце – двери. Стою и думаю: как же хочется оказаться дома под одеялом! Я ни разу так не боялась сцены. Состояние на грани обморока. Во время выступления оркестр сильно замедлил темп, я себя не слышала. По гамбургскому счету, конечно, облажалась. Когда позже смотрела свое выступление, поняла, что сама бы к себе не повернулась. Это точно!" – рассказала Шиловская.

По словам Аглаи, ее поразило другое. Наставники буквально в пух и прах раскритиковали девушку. "Позже люди, работавшие на проекте, признали: такой уникальной грубости, которая прозвучала в мой адрес, им слышать не доводилось", – отметила Аглая.

В креслах на тот момент сидели Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Шиловская не осталась в долгу и сейчас, по прошествии времени, ответила на критику тоже недобрыми словами. "На Диму Билана, пафос выступления которого сводился к тому, что на проекте мне делать нечего, зла не держу. Но теперь, когда он стал сниматься в кино, тоже очень хотелось бы спросить: что он забыл на съемочной площадке?" – задала риторический вопрос актриса.

Досталось от Шиловской и Пелагее. "Пелагея, неизвестная до "Голоса" персона, к тому же абсолютно никакая вокалистка с минимальным диапазоном, почему-то сразу перешла со мной на ты и менторским тоном заявила, что у меня не было ни одной чистой ноты и ужасные низы", – поведала Аглая.

Не остался без внимания актрисы и Градский. "Подытожил "душка" Градский, сказав, что когда я пою, ему хочется выключить магнитофон. Уже уходя, услышала еще одну его реплику: мол, пела она ужасно, но красавица, ей бы сниматься в кино. Лишь джентльмен Леонид Агутин был явно не в восторге от наезда других наставников, он промолчал. Мне стоило больших усилий не расплакаться и не послать их всех куда подальше. Я не против замечаний, но не в такой же форме!" – цитирует Шиловскую "Коллекция "Караван историй".