Шиловская поразила нарядом на красной дорожке

В Москве состоялась звездная премьера ленты Сергея Гинзбурга "Вурдалаки". Актриса Аглая Шиловская, сыгравшая главную роль в картине, разочаровала гостей мероприятия своим нарядом на красной дорожке.

Аглая не раз признавалась в интервью, что на дух не переносит светские тусовки и старается как можно реже выходить в свет, предпочитая коротать вечера в компании родных и любимых людей. На премьере "Вурдалаков" Шиловской все пришлось появиться, ведь у нее как-никак главная роль.

Но акулы пера и прочие гости премьеры, с нетерпением ждавшие красавицу, блиставшую недавно в шоу пародий "Точь-в-точь", были разочарованы. Актриса появилась на красной дорожке без шика, блеска и лоска. Аглая оделась весьма скромно: в черную бесформенную кофту и темные брюки. Никакой прически – только длинные распущенные волосы. Шиловская, по мнению сплетников, выглядела так, будто шла в магазин и мимоходом заглянула в кинотеатр.

Партнерши Аглаи по фильму, напротив, старались выбрать для своего звездного вечера наряды пороскошнее. Актрисы сплошь блистали в вечерних платьях в пол и демонстрировали фотографам свои стильные прически, сделанные в салоне.

Примечательно, что мужчины в плане одежды вообще не напрягались. Коллега Шиловской по "Вурдалакам" Михаил Пореченков выглядел еще более неформально. Рядом с ним Аглаю даже можно с натяжкой назвать нарядной.

Едва заметив на красной дорожке Шиловскую, Пореченков очень обрадовался и крепко ее обнял. Они много дней провели на съемочной площадке и подружились.



Гости показа сразу при входе в кинотеатр погружались в сказочно-мистическую атмосферу. Организаторы премьеры продумали все до мелочей: приглушенный свет, тревожная музыка, таинственные незнакомки в бархатных нарядах и с окровавленными клыками...



В остросюжетной, мистической фэнтези-ленте "Вурдалаки", которая выйдет в прокат 22 февраля, рассказывается история дворянина Андрея (Константин Крюков), который отправляется в отдаленный монастырь в Карпатах, чтобы передать монаху Лавру (Михаил Пореченков) послание от самой Императрицы. По прибытии герой становится участником странных и опасных событий, в центре которых – прекрасная Милена (Аглая Шиловская)... Андрею предстоит поверить, что для любви смерти нет.

Приглашая зрителей на просмотр, Михаил Пореченков отметил, что в фильме есть "и любовь, и приключения, и борьба добра со злом". В числе первых остросюжетную картину оценили Анфиса Черных, Александр Шепс и Мэрилин Керро, Александр Соколовский, Рената Пиотровски, Александр Асташенок и многие другие.

