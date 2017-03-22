Принцесса разрушила семью российской модели

Принцесса Монако Шарлотта Казираги разбила семью тульской модели Маши Новоселовой. Венценосная особа закрутила роман с ее супругом, кинопродюсером Дмитрием Рассамом.

На днях 30-летняя Шарлотта Казираги была замечена в объятиях 35-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама. Парочка создавала впечатление абсолютно счастливых влюбленных. По всей видимости, то обстоятельство, что сын известной французской актрисы Кароль Буке глубоко женат на тульской модели Маше Новоселовой, подарившей ему шесть лет назад дочь Дарью, ни Шарлотту ни Дмитрия не беспокоит. Более того, как утверждает Marie Claire, Рассам уже переехал к возлюбленной.

Отметим, что у Шарлотты тоже есть ребенок. В декабре 2013 года принцесса стала матерью в местной больнице Princess Garace's Hospital. О том, что Шарлотта и ее возлюбленный – звезда французского кино Гад Эльмалех – стали родителями сына, стало известно 17 декабря. Новость подтвердил президент национального совета Лоран Нувьон на вечернем заседании ассамблеи. "В королевской семье пополнение", – отметил он.

Однако отношения Шарлотты и Гада долго не продлились. Весной 2016 года стало известно, что пара распалась. Запоздалую новость прессе сообщил сам Эльмалех. При этом он отметил, что они с Шарлоттой остаются близкими друзьями ради сына.

Будучи членом правящей семьи Шарлотта Казираги играет видную роль в жизни княжества, в частности в сборе средств для благотворительного Фонда принцессы Грейс, своей знаменитой бабушки. Отметим, что некоторое время принцесса работала в качестве журналиста в англоязычной прессе, в том числе в газете Independent, затем основала собственное издание EVER Manifesto. Помимо этого, она является профессиональной наездницей и регулярно принимает участие в международных соревнованиях по верховой езде.



