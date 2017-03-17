Сменившая имидж Судзиловская резко помолодела

Десант из знаменитостей собрался поздно вечером в "Манеже" на показе Игоря Гуляева. Модельера поддержали сплошь звезды первой величины, среди которых блистала помолодевшая и похорошевшая Олеся Судзиловская.

В последнее время многие успешные дамы кардинально меняют внешность. Кто-то перекрашивается из блондинки в брюнетку, как Ольга Бузова. Другие предпочитают более дерзкие оттенки – розовый и синий – как Виктория Боня и Настасья Самбурская.

Более консервативные барышни омолаживаются за счет короткой челки. Буквально недавно акулы пера обсуждали новую стрижку Марины Александровой, будто скинувшей благодаря ей десяток лет.

И теперь, по мнению светских сплетников, Олеся Судзиловская стала похожа на совсем юную девушку благодаря новой прическе и короткой, молодежной челке.

В обновленном виде блистательная актриса пришла на модный показ Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Компанию ей составили поп-король Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Надежда Бабкина, Эвелина Бледанс и многие другие.

Гуляев устроил для своих гостей и толпы представителей СМИ, среди которых были и Dni.Ru, настоящее театрализованное представление. Каждая модель дизайнера представляет собой произведение искусства.

Мастер в своих смелых работах использует меха, создающие запоминающийся роковой образ. Это шик, читающийся в каждой складке многослойного наряда.

Макси-платья, дополненные роскошными шляпами, котелками и цилиндрами, костюмы цвета жидкого золота и серебра... Это зрелище, от которого невозможно оторваться.

Все гости вечера, как один, после показа с восхищением обсуждали увиденное. "В Манеже в рамках праздника моды "MERCEDES BENZ FASHION WEEK" прошел нереальный показ Игоря Гуляева... Это было прекрасно!!!" – поделился своим восторгом с подписчиками Киркоров.

"@igorgulyaevofficial ты лучший!!!" – похвалила модельера популярная актриса Эвелина Бледанс, которая, к слову, и сама занялась дизайном одежды. В своем Instagram она поделилась видео, где запечатлено, как она создает авторские наряды.