Подружку Тимати обругали за нижнее белье

Модель Анастасия Решетова, которой упорно приписывают роман с рэпером Тимати, приняла участие в модном показе Беллы Потемкиной. Однако сексапильную манекенщицу раскритиковали в пух и прах.

В Москве в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week состоялся показ дизайнера Беллы Потемкиной. По подиуму, среди прочих моделей, прошлась Анастасия Решетова. 21-летней манекенщице с аппетитными формами Ким Кардашьян пресса упорно приписывает роман с популярным рэп-исполнителем и бизнесменом Тимати. А все потому, что когда-то красотка становилась героиней его клипов на песни "Зеро" и "Ключи от рая".

На модном показе Решетова прошлась по подиуму, облаченная в белое нижнее белье (местами – прозрачное, местами – весьма закрытое) и черный блестящий пуховик. Особенностью внешнего вида Анастасии стали чрезвычайно высокие трусики, резинка которых, как по старинке, располагалась точно на талии.

Пока одни восхищались смелостью манекенщицы и коллекцией дизайнера в целом, другие раскритиковали внешний вид Решетовой в пух и прах. Досталось и наряду модели и ее фигуре. "Не зря ее прикрыли плащиком...и смотрит идет под ноги,споткнуться боиться?? это модель ,как бы? Как то грустно смотреть,особенно после показов в Нью Йорке...", "Она поднабрала", "Фу! вульгарно на ней", "Что сексуального? Трусы и топ есть у каждой, сверху куртка– или что это???? Скоро все в трусах ходить будут и радоваться....?", "Ужасно ходит. Хоть бы подучили что ли", "Она точно не модель!!!😂 Ходить не умеет,подать себя красиво тоже😱. Не знаю,что она делает в спортзале откуда фото все время выставляет;)), но фигура вообще не айс ((все дряблое, висит-габариты доярские🐮 Да,и Тимати думаю этот"звездный"выход своей э....) вряд ли понравится", – высказали свое мнение пользователи интернета.

Публикация от Photographer/Art Director (@queencity_fashion) Мар 13 2017 в 1:19 PDT

Отметим, что показ Беллы Потемкиной, в отличие от того же Тимати, посетило много других российских знаменитостей. Так, поддержали презентацию новой коллекции дизайнера Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Алена Водонаева и другие.