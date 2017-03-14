Водонаева произвела фурор своим видом на показе мод

Алена Водонаева произвела фурор своим выходом в свет. Бывшая участница "Дома-2" появилась на публике в провокационном наряде – белоснежной шубке, надетой буквально на голое тело.

Алена Водонаева заранее предупредила своих многочисленных подписчиков, что готовит для них нечто незабываемое. Об этом модель сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Вечером увидимся на показе Беллы Потемкиной, куда я собрала довольно рискованный лук для выхода 🔥 Поэтому "счастливые жены и мамочки" могут запасаться попкорном и тренировать оральные зоны и пальцы для негатива и "ахринеть какого важного для меня мнения" в комментариях 😉" – ехидно написала Водонаева.

Алена сдержала свое слово. Позже бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" опубликовала в аккаунте фотографию с мероприятия. На снимке она запечатлена утопающей в белоснежной шубке, надетой буквально на голое тело, и бордовых лаковых ботфортах. "Мяу 💋" – написала Водонаева.

Снимок произвел фурор среди подписчиков Алены. Причем мнение их оказалось противоречивым. Пока одни осуждали красотку с аппетитными формами за "безвкусицу", другие нахваливали ее за смелость. "Ух тыж.... бомбически❤❤❤", "Такая дура ты ...", "по моему образ скопирован у Бузовой 😉", "Крутаааая", "Огонь 🔥🔥🔥", "Супер!💘💘💘💘", "Красотка 😍", "Вввввааааууууу!👍👍👍👍👍💐💐💐💐Алена ты шикарная!!! Образ 🔝🔝🔝💥🔥🔥🔥 "Я между прочим ждала образа 😲 чо везде шуба то?! 😤" – прокомментировали внешний вид Водонаевой фанаты (отметим, что лишь малая их часть).

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Мар 13 2017 в 12:42 PDT

Судя по дальнейшим опубликованным фотографиям, Водонаева выбрала такой образ для выхода в свет не просто так. Алена поддержала дизайнера Беллу Потемкину, чьи модели в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week были облачены примерно в том же духе. Кстати, это отметили и внимательные подписчики. "Чем ваш оригинальный лук отличается от лука девушки в красной шубе? Очень оригинально", "Я думала, что вы одна так будете одеты, неповторимо, а вы все одинаково одеты, только девушка в брючном костюме выделяется из общей массы", "Я думала Водонаева сама "собрала лук"))) а это просто "поносить то, что попросили"😏 Потемкина очень нравится, но в этот раз все модели будто... проститутки на дороге. Возможно этого эффекта и добивался творитель моды, но печально как-то-куда катится мир в наше время..." – написали расстроенные фанаты.