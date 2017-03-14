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Шоу-бизнес

Водонаева произвела фурор своим видом на показе мод

Алена Водонаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Алена Водонаева произвела фурор своим выходом в свет. Бывшая участница "Дома-2" появилась на публике в провокационном наряде – белоснежной шубке, надетой буквально на голое тело.
прочитано 35565 раз

Алена Водонаева заранее предупредила своих многочисленных подписчиков, что готовит для них нечто незабываемое. Об этом модель сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Вечером увидимся на показе Беллы Потемкиной, куда я собрала довольно рискованный лук для выхода 🔥 Поэтому "счастливые жены и мамочки" могут запасаться попкорном и тренировать оральные зоны и пальцы для негатива и "ахринеть какого важного для меня мнения" в комментариях 😉" – ехидно написала Водонаева.

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Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Алена сдержала свое слово. Позже бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" опубликовала в аккаунте фотографию с мероприятия. На снимке она запечатлена утопающей в белоснежной шубке, надетой буквально на голое тело, и бордовых лаковых ботфортах. "Мяу 💋" – написала Водонаева.

Снимок произвел фурор среди подписчиков Алены. Причем мнение их оказалось противоречивым. Пока одни осуждали красотку с аппетитными формами за "безвкусицу", другие нахваливали ее за смелость. "Ух тыж.... бомбически❤❤❤", "Такая дура ты ...", "по моему образ скопирован у Бузовой 😉", "Крутаааая", "Огонь 🔥🔥🔥", "Супер!💘💘💘💘", "Красотка 😍", "Вввввааааууууу!👍👍👍👍👍💐💐💐💐Алена ты шикарная!!! Образ 🔝🔝🔝💥🔥🔥🔥 "Я между прочим ждала образа 😲 чо везде шуба то?! 😤" – прокомментировали внешний вид Водонаевой фанаты (отметим, что лишь малая их часть).

Судя по дальнейшим опубликованным фотографиям, Водонаева выбрала такой образ для выхода в свет не просто так. Алена поддержала дизайнера Беллу Потемкину, чьи модели в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week были облачены примерно в том же духе. Кстати, это отметили и внимательные подписчики. "Чем ваш оригинальный лук отличается от лука девушки в красной шубе? Очень оригинально", "Я думала, что вы одна так будете одеты, неповторимо, а вы все одинаково одеты, только девушка в брючном костюме выделяется из общей массы", "Я думала Водонаева сама "собрала лук"))) а это просто "поносить то, что попросили"😏 Потемкина очень нравится, но в этот раз все модели будто... проститутки на дороге. Возможно этого эффекта и добивался творитель моды, но печально как-то-куда катится мир в наше время..." – написали расстроенные фанаты.

Автор: Наталья Аряева14 марта 2017, 09:21
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