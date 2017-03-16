Родившая звезда "Дома-2" оказалась на грани нищеты
Терпящей бедствие Оксане пришлось обратиться в прокуратуру. Она пожаловалась, что работодатели перестали выплачивать причитающиеся ей по закону деньги. Сейчас новоиспеченная мать находится в декрете с малышом и очень нуждается в финансовой помощи, ведь работать она не может.
"Моя официальная зарплата – 14 тысяч рублей, неофициальная – 45 тысяч, эта сумма выдавалась в качестве премии. После рождения ребенка ежемесячно я получала 2719 рублей, однако и эту сумму мне не могли выплатить, постоянно задерживали", – посетовала Стрункина в беседе с журналистами.
Деньги прекратили поступать на счет Оксаны в 2015 году. Когда она забила тревогу и позвонила на работу, ей ответили, что поменялось юридическое лицо. И генеральный директор теперь другой. Тогда Стрункина позвонила начальнице, чтобы прояснить ситуацию.
"Она сказала мне: "Если хочешь судиться – иди, мы не обязаны тебя оповещать", – и бросила трубку. Я уже подала жалобу в прокуратуру, потом в инспекцию труда, но везде мне отказали. Понимаете, это мой единственный доход на данный момент, еще я получаю пособие для малоимущих, но разве это деньги сейчас?" – печалится Оксана, оставшаяся с ребенком на руках без средств к существованию.
Предприятие состояло из двух филиалов в Москве и Петербурге. Директор из-за долгов решила закрыть столичное отделение и открыла другую фирму. Поэтому прокуратура направила жалобу звезды "Дома-2" в Санкт-Петербург. Ответа оттуда не было.
"Сейчас я даже не знаю, сотрудником какой из этих организаций я являюсь. Мне в августе выходить на работу, потому что моему ребенку сейчас 2,6, но я не знаю куда – в Питер, в Москву. К тому же мне не могут закрыть трудовую книжку, как и уволить меня, потому что я в официальном декретном отпуске", – цитирует Стрункину сайт Life.ru.
Недавно бывшая участница телестройки любви решила позвонить на работу и попросила к телефону начальницу. Оказалось, что коллектив по-прежнему там трудится. Только денег Оксане уже не платят. Тогда репортеры тоже позвонили ее руководителю.
"Она заранее знала, что ресторан закрывается, мы не раз говорили ей об этом, предупреждали ее и в письменном, и в устном виде, – поделилась с журналистами своей версией происходящего начальница. – Наш бухгалтер ей звонила, говорила, чтобы она приехала, потому что потом будет долго ее искать. Я уже к этому ресторану никакого отношения не имею, мы закрыли его, там сейчас новые арендаторы, но она и их достает".
А еще женщина довольно грубо высказалась о характере своей подчиненной. "От нее можно ожидать все что угодно, она в ресторане так хамила, что я боялась, что ее беременную клиенты в конце концов выкинут в окно. Вот какая она была на "Доме-2", такая она и в жизни", – негодует начальница Стрункиной.
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