Родившая звезда "Дома-2" оказалась на грани нищеты

Бывшая участница шоу "Дом-2" Оксана Стрункина оказалась в тяжелой ситуации. Эффектная блондинка, недавно ставшая мамой, осталась без средств к существованию.

Терпящей бедствие Оксане пришлось обратиться в прокуратуру. Она пожаловалась, что работодатели перестали выплачивать причитающиеся ей по закону деньги. Сейчас новоиспеченная мать находится в декрете с малышом и очень нуждается в финансовой помощи, ведь работать она не может.

"Моя официальная зарплата – 14 тысяч рублей, неофициальная – 45 тысяч, эта сумма выдавалась в качестве премии. После рождения ребенка ежемесячно я получала 2719 рублей, однако и эту сумму мне не могли выплатить, постоянно задерживали", – посетовала Стрункина в беседе с журналистами.

Деньги прекратили поступать на счет Оксаны в 2015 году. Когда она забила тревогу и позвонила на работу, ей ответили, что поменялось юридическое лицо. И генеральный директор теперь другой. Тогда Стрункина позвонила начальнице, чтобы прояснить ситуацию.

"Она сказала мне: "Если хочешь судиться – иди, мы не обязаны тебя оповещать", – и бросила трубку. Я уже подала жалобу в прокуратуру, потом в инспекцию труда, но везде мне отказали. Понимаете, это мой единственный доход на данный момент, еще я получаю пособие для малоимущих, но разве это деньги сейчас?" – печалится Оксана, оставшаяся с ребенком на руках без средств к существованию.

Петя делает маме причёску ������, играем в парикмахера ! Публикация от Оксана Стрункина (@oksanastrunkina) Мар 9 2017 в 8:54 PST

Предприятие состояло из двух филиалов в Москве и Петербурге. Директор из-за долгов решила закрыть столичное отделение и открыла другую фирму. Поэтому прокуратура направила жалобу звезды "Дома-2" в Санкт-Петербург. Ответа оттуда не было.

"Сейчас я даже не знаю, сотрудником какой из этих организаций я являюсь. Мне в августе выходить на работу, потому что моему ребенку сейчас 2,6, но я не знаю куда – в Питер, в Москву. К тому же мне не могут закрыть трудовую книжку, как и уволить меня, потому что я в официальном декретном отпуске", – цитирует Стрункину сайт Life.ru.

Публикация от Оксана Стрункина (@oksanastrunkina) Фев 18 2017 в 9:51 PST

Недавно бывшая участница телестройки любви решила позвонить на работу и попросила к телефону начальницу. Оказалось, что коллектив по-прежнему там трудится. Только денег Оксане уже не платят. Тогда репортеры тоже позвонили ее руководителю.

"Она заранее знала, что ресторан закрывается, мы не раз говорили ей об этом, предупреждали ее и в письменном, и в устном виде, – поделилась с журналистами своей версией происходящего начальница. – Наш бухгалтер ей звонила, говорила, чтобы она приехала, потому что потом будет долго ее искать. Я уже к этому ресторану никакого отношения не имею, мы закрыли его, там сейчас новые арендаторы, но она и их достает".

Публикация от Оксана Стрункина (@oksanastrunkina) Фев 16 2017 в 6:46 PST

А еще женщина довольно грубо высказалась о характере своей подчиненной. "От нее можно ожидать все что угодно, она в ресторане так хамила, что я боялась, что ее беременную клиенты в конце концов выкинут в окно. Вот какая она была на "Доме-2", такая она и в жизни", – негодует начальница Стрункиной.