Михаил Терехин: Я наконец-то нашел себя

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Михаил Терехин поделился радостью с подписчиками своего микроблога. Как оказалось, недавно он получил статус адвоката, сдал соответствующий квалификационный экзамен и сменил имидж светского льва на образ серьезного юриста и заботливого отца.

"Моя карьера в юридической сфере оборвалась внезапно, и я сейчас полон сил и желания реализовать себя в этой области, – рассказал Михаил корреспонденту Dni.Ru. – Мне хочется работать именно в сфере уголовного права. Очень рад, что я наконец сдал квалификационный экзамен, и теперь я смогу помогать людям, попавшим в трудную ситуацию, защищать их, так как в свое время я сам пострадал от некомпетентности сотрудников правоохранительных органов".

По словам бывшего участника телестройки, он устал от имиджа "Миши из "Дома-2". "Я уже не хочу, чтобы по мне судили по тем временам, когда я появлялся на телеэкране, когда я был "Мишей из "Дома-2". Надеюсь, люди привыкнут к моему новому образу. Сейчас я хочу всем доказать, что после "Дома-2" есть жизнь, и при этом не обязательно вести вечеринки. Я пробовал это делать, но понял, что это совершенно не мое. А сейчас я наконец-то нашел себя", – поделился Михаил.

Публикация от Михаил Терёхин (@terekhinmisha) Дек 2 2016 в 11:56 PST

В этом серьезном мужчине действительно сложно узнать прежнего Мишу. Судя по его микроблогу, чаще всего он носит деловые костюмы, отращивает бороду, много времени проводит с сыном. "Кто-то из подписчиков говорит, что я постарел, но у меня нет цели выглядеть моложе, чем я есть. Сейчас я не под светом софитов. Сейчас мне важно реализоваться в этой сфере", – заключил он.