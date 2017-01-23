Судьба проекта "Дом-2" решена

В России не стихают споры о запрете рейтингового шоу "Дом-2". Этот животрепещущий вопрос обсудили даже в Госдуме. Dni.Ru узнали, когда телестройка любви будет закрыта.

Скандально известный проект "Дом-2" уже целую вечность показывает канал ТНТ. Реалити-шоу выходит в эфир с 11 мая 2004 года. Участники телестройки выясняют отношения, нецензурно выражаются, оголяются, дерутся и проявляют чувства на потеху публике.

Чопорные телезрители не раз обращались к руководству канала с просьбами закрыть возмутительное шоу, но воз и ныне там. Более того, "Дом-2" не только не закрыли, но сняли еще и дополнительные проекты вроде "Острова любви".

Народный гнев докатился даже до Госдумы. Депутат Виталий Милонов заявил, что участники шоу "Дом-2" живут как кролики, и призвал ликвидировать телепередачи такого формата. Данное заявление он сделал в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.



Dni.Ru узнали у потомственной ведьмы Веры Шемонаевой, доколе зрители будут терпеть семейные разборки бесконечной вереницы молодых людей, вываливающих свое грязное белье на всеобщее обозрение.

"Скандально известный проект "Дом-2" изживает себя, – заявила авторитетная колдунья. – Вряд ли получится заинтересовать массы, как удавалось раньше, ведь таких звезд, как Бузова, Солнцев, творческих вдохновителей как Меньщиков уже не будет. Набор все скуднее, держится шоу только на дешевых скандалах, драках, участники зарабатывают черной репутацией, да и то среди малолетних зрителей и малого процента старожилов".

Фото опубликовано Дом2 (@dom2_tnt) Ноя 23 2016 в 7:14 PST

По мнению ведьмы, проекту некуда расти. "Все, что можно было выжать – выжали. Если кто еще помнит, то приз, что разыгрывают в итоге – дом для пары, уже заменили тысячи других призов, чтобы продлить время шоу. Безликий телепроект попросту деградирует, – констатировала Вера. – Никто не видит конца и края, да и нужен ли он организаторам? Скорее нет. Пока все держится на некотором проценте смотрящих, который уменьшается с каждым днем, а того хуже – вызывает агрессию у народа, ведь ни для кого не секрет, что участие в проекте считается постыдным для большинства".

Фото опубликовано Дом2 (@dom2_tnt) Дек 22 2016 в 2:52 PST

Шемонаева в курсе, что судьбой проекта озабочены даже депутаты. "В Госдуме предлагают заменить "Дом-2" более полезным телешоу. Милонов предлагает закрыть проект. А на мой взгляд, судьба проекта предопределена: год-полтора, и либо сводить к финалу, либо закрывать за неимением интереса перед публикой", – порекомендовала создателям телешоу ведьма.

Фото опубликовано Дом2 (@dom2_tnt) Дек 8 2016 в 6:26 PST

К слову, ранее парламентарий уже проходился по скандально известному реалити-шоу. В частности, досталось от Милонова ведущей "Дома-2" Ольге Бузовой, которая на тот момент находилась в бракоразводном процессе с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.

"Нужно пропагандировать подлинный смысл брачного союза. Брак – это не когда сбежались участники "Дома-2“: Оля Бузова со своим спонсором толстым, нет. Только сейчас ввели праздник любви и верности – это один день из 365 дней, когда пропагандируются любовь и верность. А в остальные дни пропагандируются Оля Бузова, "Дом-2“ и кролики нон-стоп", – заявил Виталий.

Просто фото. Просто самые милые ведущие в мире. #дом2#постройсвоюлюбовь Фото опубликовано Дом2 (@dom2_tnt) Окт 10 2016 в 7:59 PDT

Политик сокрушается, что молодежи прививаются ложные ценности. "У нас институт брака десакрализован абсолютно шоу типа "Дом-2", развратными передачами, там, где они как кролики живут, – негодует Милонов. – Вот мы должны сейчас ликвидировать эти шоу. Мы должны сказать, что семья – священный союз, данный самим господом".