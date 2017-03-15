Галкин предложил запереть всех артистов в чулане

Юморист объяснил, почему зрители устали от одних и тех же лиц на экране. Сам он от многих предложений отказывается.

Грандиозный скандал, разразившийся в начале 2017 года, помнят все. В Сети появилось сразу несколько петиций от телезрителей, возмущенных засильем одних и тех же звезд на экране. Особенно народ раздражала Алла Пугачева со своей семьей и близким кругом.



"К сожалению, зачастую тиражируемость не зависит от желания артистов, – уверен муж Примадонны Максим Галкин. – Вот я работал на канале "Россия", снялся в юмористическом фестивале полтора года назад, но я же не могу отговорить их повторять то выступление, притом что от многих предложений отказываюсь. А некоторые снимаются и снимаются. И потом это повторяют и повторяют. На мой взгляд, наше телевидение переэксплуатировало артистов. Конечно, неплохо было бы нас всех на какое-то время закрыть в чулан. Не хватает, к сожалению, другого жанра программ, которые могли бы заполнять вакуум. Вот артисты последние 15 лет и заполняют эту брешь".

"С другой стороны, артисты тоже не могут отказываться от эфиров, – пояснил Галкин. – Ведь как у нас рассуждают? Тебя пригласит какой-то канал на Новый год, а ты скажи: "Не пойду". А дальше канал скажет: "Ах, ты не пойдешь? Тогда мы тебя больше не будем звать". Артист в этом отношении – человек подневольный".

Рассказал юморист и о собственных передачах на Первом канале. "Когда я задумывал "МаксимМаксим", проекта "Лучше всех" еще не было на горизонте. И когда он неожиданно для всех нас мощно стартовал и продолжает идти на первых строчках рейтингов, я задумался, стоит ли совмещать эти два проекта. Я не хотел бы, чтобы со мной переборщили", – цитирует Галкина "Комсомольская правда".

