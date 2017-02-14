Пугачева тайно проникла к Тарасовой

Примадонна и ее муж не пожелали привлекать к себе внимание. Возможно, дело в шумихе, поднятой недоброжелателями в начале года.

До глубокой ночи в демонстрационном зале ГУМа продолжался банкет по случаю юбилея прославленного тренера Татьяны Тарасовой. Поздравить ее пришли знаменитости из мира спорта, политики, культуры. Главный телеврач страны Елена Малышева, ведущий Владимир Познер, звездный диетолог Маргарита Королева, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с мужем, прославленные фигуристы Илья Авербух и Алексей Ягудин, хоккеист и политик Владислав Третьяк – поздравлений и подарков было не счесть.

"Я всегда отмечаю дни рождения с самыми близкими и родными людьми, – рассказала Dni.Ru Татьяна Тарасова. – И никогда не приглашаю начальство – только друзей. На прошлом за моим праздничным столом собрались 70 человек".

Примерно столько же было и в этот раз. Все те, с кем связана жизнь тренера, с кем она дружит и работает много лет, пришли выразить ей благодарность и признаться в любви.





Торжественному ужину, который для Татьяны Анатольевны организовал бизнесмен Михаил Куснирович, предшествовало шоу олимпийских чемпионов на катке перед ГУМом. Он, кстати, впервые появился тут много лет назад по инициативе Тарасовой.

Пока гости наслаждались акселями и тулупами фигуристов, главная эстрадная пара страны Алла Пугачева и Максим Галкин незамеченными прошли в банкетный зал. Они не хотели привлекать к себе внимание и создавать ажиотаж, поэтому решили сохранить визит в тайне от зевак.

Возможно, дело в недоброжелателях, которые в начале года шумели, что-де Пугачевой и Галкина "слишком много". А в демонстрационный зал ГУМа прессу не пускали, поэтому появление Аллы и Максима осталось сугубо личной историей.

О том, что Примадонна и муж были на юбилее известного тренера, поклонники узнали благодаря селфи, которое с певицей сделал фигурист Максим Ковтун. Тарасова сыграла большую роль в его судьбе. Их сотрудничество привело спортсмена к большому успеху – он выиграл финал юниорского Гран-при.

Публикация от Kovtun Maxim Pavlovich (@maksim_pavlovich) Фев 13 2017 в 11:03 PST

Позже ролик, на котором видно, что Пугачева сидит за праздничным столом справа от юбилярши, в своем микроблоге опубликовал и фигурист Алексей Ягудин. Его Тарасова в свое время готовила к выступлению на Олимпиаде.