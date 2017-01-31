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Пугачева обнимала другого в присутствии Галкина

Дмитрий Бертман, Алла Пугачева (в центре) и Ирина Винер. Фото: пресс-служба
Примадонна нарядилась в перья для встречи китайского года Огненного Петуха. И потрясла всех оголенным плечом. А сама была в восторге от премьеры оперы.
прочитано 975 раз

Опера "Турандот", которую в столичном театре "Геликон-опера" поставил Дмитрий Бертман, безусловно, войдет в число важнейших культурных событий года. Разумеется, ее не могла пропустить Алла Пугачева. Но если на кинопремьеры прошлых недель певица приходила или одна, или с с личным стилистом, то в театр пожаловала вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Премьера оперы Пуччини, основанной на древней китайской притче о жестокой принцессе Турандот, совпала с празднованием наступления года Огненного Петуха по китайскому календарю. Поэтому Пугачева была одета под стать событию – она выбрала черное платье свободного кроя с длинными рукавами и спущенным плечом, дополнив длинной цепочкой на шее, а также шляпкой из перьев, которая вполне могла бы олицетворить год Петуха.

Максим Галкин, Дмитрий Бертман, Владимир Федосеев, Алла Пугачева и Ирина Винер-Усманова. Фото: пресс-служба 

Компанию Алле Борисовне составил не только ее супруг, но и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Перед началом премьерного показа худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман вышел к зрителям и представил гостей, которые сидели в почетной ложе. "Вас, Алла Борисовна, я всегда привожу своим студентам в ГИТИСе как пример потрясающей актерской работы".

Дирижировал спектаклем Владимир Федосеев. После того, как был дан занавес, Пугачева принялась от избытка чувств его обнимать – она была потрясена увиденным и услышанным. Певица хорошо знает, что Пуччини не дописал оперу до конца. В "Геликон-опере" решили избавить его партитуру от поздних временных наслоений. И сделали финал спектакля мрачным и жестким.

Автор: Феликс Грозданов31 января 2017, 00:02
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