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Ярмольник в юбке сделал признание

Леонид Ярмольник . Фото: GLOBAL LOOK press
Актер Леонид Ярмольник на вечере, посвященном 80-летию Дома актера, удивил зрителей. Шоумен вышел на сцену в широкой юбке и без стеснения принялся... поправлять чулки, какие носили дамы в начале прошлого века.
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Завершали образ серый пиджак, круглые очки и брутальная щетина. Как оказалось, актер изображал председателя Временного правительства Александра Керенского, который, как говорят, в феврале 1917 года бежал от большевиков, переодевшись в женское платье. По одной из версий, политик использовал для этой цели наряд сестры милосердия, по другой – горничной.

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80-летие Дома актера совпало со 100-летней годовщиной Февральской революции, поэтому участники капустника и решили затронуть эту тему. Ярмольник в образе Керенского прочитал стихи, в которых назвал себя "первым в мире трансвеститом" и заявил, что многие артисты, предпочитающие выходить на сцену или появляться на экране в женской одежде, – лишь его последователи.

Леонид Ярмольник. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Леонид с чувством продекламировал:

Но как костюмчик ни крои,
Калягин, Табаков, Сердючка -
Лишь подражатели мои.

Да и в политике не меньше
Тех, кто приемчик мой постиг.
Гляжу на некоторых женщин
И вижу, что она – мужик.

Другие выступающие тоже нарядились кто во что горазд. Геннадий Хазанов, к примеру, выбрал ярко-красный костюм с красной же бабочкой и темной рубашкой. Даже ботинки а-ля "лабутены" были под стать ослепительному наряду.

Геннадий Хазанов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Не так давно и пуэрто-риканский певец Рики Мартин на концерте в Москве вышел на сцену в юбке. Ни для кого не секрет, что исполнитель несколько лет назад совершил каминг-аут, то есть признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Автор: Любовь Порываева15 февраля 2017, 12:41
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