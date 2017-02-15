Ярмольник в юбке сделал признание
Завершали образ серый пиджак, круглые очки и брутальная щетина. Как оказалось, актер изображал председателя Временного правительства Александра Керенского, который, как говорят, в феврале 1917 года бежал от большевиков, переодевшись в женское платье. По одной из версий, политик использовал для этой цели наряд сестры милосердия, по другой – горничной.
80-летие Дома актера совпало со 100-летней годовщиной Февральской революции, поэтому участники капустника и решили затронуть эту тему. Ярмольник в образе Керенского прочитал стихи, в которых назвал себя "первым в мире трансвеститом" и заявил, что многие артисты, предпочитающие выходить на сцену или появляться на экране в женской одежде, – лишь его последователи.
Леонид с чувством продекламировал:
Но как костюмчик ни крои,
Калягин, Табаков, Сердючка -
Лишь подражатели мои.
Да и в политике не меньше
Тех, кто приемчик мой постиг.
Гляжу на некоторых женщин
И вижу, что она – мужик.
Другие выступающие тоже нарядились кто во что горазд. Геннадий Хазанов, к примеру, выбрал ярко-красный костюм с красной же бабочкой и темной рубашкой. Даже ботинки а-ля "лабутены" были под стать ослепительному наряду.
Не так давно и пуэрто-риканский певец Рики Мартин на концерте в Москве вышел на сцену в юбке. Ни для кого не секрет, что исполнитель несколько лет назад совершил каминг-аут, то есть признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
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