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Звезда "Универа" перестала следить за собой

Виталий Гогунский. Фото: vk.com/id26560356
В последнее время Виталий Гогунский сильно изменился. От подтянутого Кузи из "Универа" не осталось и следа – популярный актер располнел, перестав следить за своей фигурой.
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В последнее время Виталий Гогунский, прославившийся благодаря роли туповатого студента-качка из сериала "Универ", сильно изменился. Дело не в том, что популярный актер перестал выходить в свет, запершись дома, или забросил работу. Дело в том, что Виталия буквально не узнать. Мало того, что артист сменил цвет волос, так он еще и сильно поправился.

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О том, что Гогунский перестал следить за фигурой, первыми заговорили его многочисленные поклонники. Фанаты буквально сломали головы, для чего Виталий вдруг поправился. Кто-то предполагает, что все дело в новом проекте, над которым работает актер. Дескать, для роли Виталий и поправился. Другие полагают, что причина в благополучной семейной жизни. Ведь не просто так говорят, что жены своих мужей буквально откармливают.

Тем не менее, поклонников беспокоят перемены во внешности своего кумира. "ой что это там проглядывает? пивной животик? помню, смотрела универ только ради виталика. он мне так нравился!!!! ну да играл роль недалекого спортсмена студента. но в жизни то видно что умный! вначале ушел от жены потом вернулся. молодец! ребенок важнее всего! НО ВОТ ИЗМЕНИЛСЯ... чет перестал следить за собой... возвращайся в форму виталя!!! и смени цвет волос! блонд не твое совсем ваще!!!" – написала Гогунскому поклонница.

Отметим, что Виталия ждут новые перемены. В СМИ ходят упорные слухи, что актер собирается наконец официально оформить отношения с любимой женщиной и матерью его дочери Миланы. Эту информацию косвенно подтвердил в недавнем интервью сам Гогунский. Причем в разговор с журналистами встряла и его маленькая наследница.

Виталий Гогунский. Фото: vk.com/id26560356

 "Свадьба в апреле!" – сообщила вмешавшаяся в разговор шестилетняя дочь Гогунского Милана. Тот не стал отпираться. "Весна – лучшее время для такого события", – заключил популярный актер.

История отношений Виталия Гогунского и Ирины Маирко весьма запутанна. Они на протяжении долгого времени встречались, и в 2010 году Ирина подарила Виталию дочь Милану. Однако даже появление на свет общего ребенка не сподвигло пару на официальное создание семьи. Более того, Гогунский и Маирко неожиданно для многих расстались. Вскоре артист женился на девушке по имени Анна. Однако их брак вскоре развалился. Якобы причиной разрыва стала занятость Виталия. С тех пор артиста стали часто замечать вместе с бывшей гражданской женой Ириной.

Автор: Наталья Аряева1 февраля 2017, 14:29

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