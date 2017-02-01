Малинин крутит роман с 14-летней иностранкой

Младший сын Александра Малинина Фрол увлекся юной иностранкой. 16-летний юноша не скрывает своих чувств – он опубликовал фотографию страстного поцелуя с любимой девушкой.

В последнее время Александр Малинин редко попадает в объективы светских репортеров. Еще меньше журналисты знают о жизни его детей: старшего сына Никиты и двойняшек Фрола и Устиньи. Задавшись целью исправить это упущение, репортеры прошерстили социальные сети, в которых могут быть зарегистрированы отпрыски легендарного исполнителя. Их поиски увенчались успехом.

В частности, репортеры выяснили, что 16-летний сын Малинина Фрол увлечен 14-летней иностранкой. Недавно юноша опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram черно-белую фотографию, на которой запечатлен в момент страстного поцелуя с миловидной блондинкой. "My bae ❤ #blackandwhite" – подписал снимок Малинин.

Пассия не оставила фото без внимания. "Очень люблю тебя, мой король лев", – ответила подруга. Как выяснили журналисты, любимой девушкой Фрола Малинина оказалась 14-летняя уроженка Германии Джоанна Сейферт. У Джо-Джо, как называют спутницу Фрола друзья и близкие, есть два аккаунта: один только для своих, закрытый, а второй – общественный, открытый, куда Сейферт выкладывает видеозаписи. По всей видимости, 14-летняя пассия Малинина предпринимает первые шаги на пути к тому, чтобы стать блогером.

Фото опубликовано 〽️illennium Kid (@frol_malinin_official) Янв 22 2017 в 9:44 PST

Видео опубликовано Johanna Seifert (@jojo.seifert) Янв 29 2017 в 12:30 PST

А вот сам Фрол увлекается рисованием. Свои творения юный Малинин фотографирует и выкладывает в своем аккаунте. Более того, Фрол даже выставлялся. Юноша предпочитает работать с красками в баллонах и спреями.

Фото опубликовано 〽️illennium Kid (@frol_malinin_official) Ноя 6 2016 в 8:44 PST

"Холсты и краски буквально пленили меня, и я понял – страсть к рисованию поглотила меня целиком. Страсть требует подпитки, и в 12 лет я стал изучать все, что связано с рисованием. Тогда же, в 2012, у меня появилась своя студия, чтобы начать воплощать полученные знания в жизнь. Спасибо моим родителям за тою, что столь серьезно отнеслись к моему увлечению. Теперь студия – мой дом, где я провожу все свое свободное время. Если вам понадобится найти меня, заглядывайте в мастерскую – не ошибетесь!" – написал Фрол на своем официальном сайте.