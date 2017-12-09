Беременная красотка из "Дома-2" испугалась за здоровье ребенка

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева поделилась своими переживаниями на 29-й неделе беременности. Красотка призналась, что ей пришлось отказаться от поездки на Мальдивы.

Звезда "Дома-2" рассказала, что они с мужем любят путешествовать и стараются делать это как можно чаще. Даже беременность не стала помехой для перелетов по всему миру. "Мой врач мне разрешила и сказала , что нет никаких противопоказаний (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram заметила Нелли Ермолаева.

"Сегодня у меня #29недель и за это время мы были во Франции; Риге; Швейцарии, по России летали и поездки никак не отразились на моем здоровье и малыше 🙏🏻🙌🏻", – подчеркнула она. Впрочем, одна зарубежная поездка все же сорвалась. "У нас выпала поездка на Мальдивы🌴Очень любим это райское место , но все таки не рискнули , т к долгий при очень долгий перелет с пересадками... добираться на самолетах, вертолетах, лодках и оленях....", – рассказала красотка.

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) Дек 8 2017 в 3:42 PST

По словам Нелли Ермолаевой, такое решение было принято именно из-за опасений, связанных со здоровьем ребенка и ее собственного самочувствия. "Главный момент , что на " диком " острове нет никаких клиник⛑ Поэтому мы воздержались именно от Мальдив🙌🏻", – объяснила она. При этом сам перелет не доставляет ей никаких неудобств.

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) Дек 2 2017 в 2:32 PST

"В полете , чувствую себя хорошо👌🏻Уши не закладывает , давление в норме и малыш спит 😴😴😴", – заметила бывшая участница "Дома-2". Своим подписчицам она посоветовала проконсультироваться с врачом перед полетом. "У всех все индивидуально , и если вам не позволяет здоровье в этот период летать , тогда нужно воздержаться !!!", – подчеркнула Нелли Ермолаева. Тем же, кто все же решился на перелет в другую страну, она посоветовала прихватить с собой все необходимые медицинские документы, а также витамины и медикаменты.