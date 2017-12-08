Поиски исчезнувшей звезды "Дома-2" осложнились

Гражданский муж продолжает разыскивать звезду "Дома-2" Марию Политову. Информация о том, что она могла сбежать в колонию к бывшему возлюбленному, не подтвердилась. Это усложнило поиски.

Бывшую участницу скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Марию Политову до сих пор не нашли. Информация о том, что девушка отправилась в Мурманскую область, чтобы увидеться с мужчиной, которого никак не может забыть, оказалась ложной, утверждают "7Дней".

"Это ничем не подтвержденная информация, которая очень сильно осложнила поиски! Артем Шануров (гражданский муж Марии Политовой. – Прим. ред.) сейчас не может ничего комментировать. Об этом его попросили сотрудники поисковой организации "Лиза Алерт". На данный момент Маша не найдена, и о ней ничего неизвестно!" – приводит издание слова близкого друга Политовой.

Отметим, что на сайте поисковой организации "Лиза Алерт" также пока нет информации о том, что звезда "Дома-2" найдена. Когда местонахождение человека подтверждено, в соответствующей записи на форуме появляется пометка "Жив", но на ветке, посвященной поискам Марии Политовой, до сих пор статус "Пропала".

Публикация от Мария П (@maria_politova) Июл 24 2017 в 9:40 PDT

Ранее Dni.Ru сообщали подробности таинственного исчезновения девушки, которое оказалось обычным побегом. Сожитель Политовой рассказал, что перед уходом из дома она позвонила его матери и сказала, что собирается поехать к ней. Затем, по словам Шанурова, девушка прислала сообщение о том, что передумала и не приедет.

К тому же журналист признался, что у его сожительницы есть психические отклонения. "У Маши – биполярное расстройство с депрессивными моментами. Она пила антидепрессанты. Все таблетки из дома исчезли. Самое страшное, что однажды, еще до знакомства со мной, Маша в разговоре с подругой описывала такой вариант событий: она принимает препараты и выезжает куда-то в лес", – рассказал Шануров.

