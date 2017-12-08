Поиски исчезнувшей звезды "Дома-2" осложнились
Бывшую участницу скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Марию Политову до сих пор не нашли. Информация о том, что девушка отправилась в Мурманскую область, чтобы увидеться с мужчиной, которого никак не может забыть, оказалась ложной, утверждают "7Дней".
"Это ничем не подтвержденная информация, которая очень сильно осложнила поиски! Артем Шануров (гражданский муж Марии Политовой. – Прим. ред.) сейчас не может ничего комментировать. Об этом его попросили сотрудники поисковой организации "Лиза Алерт". На данный момент Маша не найдена, и о ней ничего неизвестно!" – приводит издание слова близкого друга Политовой.
Отметим, что на сайте поисковой организации "Лиза Алерт" также пока нет информации о том, что звезда "Дома-2" найдена. Когда местонахождение человека подтверждено, в соответствующей записи на форуме появляется пометка "Жив", но на ветке, посвященной поискам Марии Политовой, до сих пор статус "Пропала".
Ранее Dni.Ru сообщали подробности таинственного исчезновения девушки, которое оказалось обычным побегом. Сожитель Политовой рассказал, что перед уходом из дома она позвонила его матери и сказала, что собирается поехать к ней. Затем, по словам Шанурова, девушка прислала сообщение о том, что передумала и не приедет.
К тому же журналист признался, что у его сожительницы есть психические отклонения. "У Маши – биполярное расстройство с депрессивными моментами. Она пила антидепрессанты. Все таблетки из дома исчезли. Самое страшное, что однажды, еще до знакомства со мной, Маша в разговоре с подругой описывала такой вариант событий: она принимает препараты и выезжает куда-то в лес", – рассказал Шануров.
Юморист высказался о скандале
Мария Политова сбежала к бывшему любовнику
Певица исполнила знаменитую песню "Хит-парад"
Бизнесмен обратился в организацию с открытым письмом