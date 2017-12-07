Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии
Там отбывает срок бывший молодой человек девушки, которого она никак не может забыть. К такому выводу пришел сожитель Политовой – журналист Шануров. Он проверил историю интернет-браузера девушки. Сначала участница "Дома-2" отправила заявку в банк – на получение кредита, менеджеры дали добро, и она забрала деньги в офисе на Ленинском проспекте. После этого Мария стала смотреть авиарейсы Москва – Мурманск на вечер 4 декабря.
В этот момент журналист понял, куда могла отправиться его возлюбленная – в исправительную колонию строгого режима №18 в Мурмашах, что в 23 километрах от Мурманска. Там отбывает срок любимый мужчина Марии, которого она никак не может забыть. К тому же достоверности такой версии добавляет то, что Политова уже несколько раз ездила на свидания с бывшим, – якобы возлюбленный девушки плохо себя чувствовал, и ему были необходимы лекарства, сообщает "Московский Комсомолец".
Напомним, ранее Dni.Ru сообщали подробности таинственного исчезновения девушки, которое оказалось обычным побегом. Сожитель Политовой рассказал, что перед уходом из дома она позвонила его матери и сказала, что собирается поехать к ней. Затем, по словам Шанурова, девушка прислала сообщение о том, что передумала и не приедет.
К тому же журналист признался, что у его сожительницы есть психические отклонения. "У Маши – биполярное расстройство с депрессивными моментами. Она пила антидепрессанты. Все таблетки из дома исчезли. Самое страшное, что однажды, еще до знакомства со мной, Маша в разговоре с подругой описывала такой вариант событий: она принимает препараты и выезжает куда-то в лес", – рассказал Шануров.
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