Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии

Стало известно местоположение пропавшей участницы телепроекта "Дом-2" Марии Политовой. Скорее всего, она находится в исправительной колонии в Мурманской области.

Там отбывает срок бывший молодой человек девушки, которого она никак не может забыть. К такому выводу пришел сожитель Политовой – журналист Шануров. Он проверил историю интернет-браузера девушки. Сначала участница "Дома-2" отправила заявку в банк – на получение кредита, менеджеры дали добро, и она забрала деньги в офисе на Ленинском проспекте. После этого Мария стала смотреть авиарейсы Москва – Мурманск на вечер 4 декабря.

В этот момент журналист понял, куда могла отправиться его возлюбленная – в исправительную колонию строгого режима №18 в Мурмашах, что в 23 километрах от Мурманска. Там отбывает срок любимый мужчина Марии, которого она никак не может забыть. К тому же достоверности такой версии добавляет то, что Политова уже несколько раз ездила на свидания с бывшим, – якобы возлюбленный девушки плохо себя чувствовал, и ему были необходимы лекарства, сообщает "Московский Комсомолец".

Публикация от Мария П (@maria_politova) Авг 10 2016 в 10:22 PDT

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали подробности таинственного исчезновения девушки, которое оказалось обычным побегом. Сожитель Политовой рассказал, что перед уходом из дома она позвонила его матери и сказала, что собирается поехать к ней. Затем, по словам Шанурова, девушка прислала сообщение о том, что передумала и не приедет.

К тому же журналист признался, что у его сожительницы есть психические отклонения. "У Маши – биполярное расстройство с депрессивными моментами. Она пила антидепрессанты. Все таблетки из дома исчезли. Самое страшное, что однажды, еще до знакомства со мной, Маша в разговоре с подругой описывала такой вариант событий: она принимает препараты и выезжает куда-то в лес", – рассказал Шануров.