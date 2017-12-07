Копенкина с Шаляпиным: Узнала все про обряд венчания

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин побывали в Новахово. По признанию бизнесвумен, она узнала все об обряде венчания.

Лариса Копенкина порядком удивила подписчиков своей официальной странички в Instagram. Риелтор опубликовала фотографию, на которой запечатлена с бывшим мужем, а ныне партнером по сцене – Прохором Шаляпиным. Бизнесвумен указала, что они с популярным исполнителем находятся в Новахово. "😱🙃😘 Узнала все про обряд венчания ..👌😍 Всем любви и счастья 🙏😂❤️👋🤝", – подписала публикацию Лариса.

Собственно, эти слова и произвели эффект разорвавшейся бомбы среди фанатов. Подписчики сделали вывод, что Копенкина и Шаляпин намерены обвенчаться. "Если он делает Вас счастливой, то почему и нет?! Ему похоже тоже очень неплохо! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надеюсь вы не про себя с Прохором? А то на фото как бабушка и внук", "Да Вас тянет друг другу это называется любовью. Желпю счастья Вам. Вы прекрасная пара", "Ларисочка, не может быть! вы с Прошей собрались обвенчаться?!.. неожиданный поворот! но вы такая классная! и видно, что вам хорошо быть вместе)))", "Вот и венчайтесь", "Ооооо... поздравляем)", – высказались подписчики.

Публикация от Lara (@larakopenkina) Дек 7 2017 в 5:20 PST

Отметим, что ранее стало известно о венчании Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Таинство прошло в начале ноября в маленькой церкви в окружении самых близких людей. Для особенного дня Примадонна выбрала кремового цвета платье и фату в тон. Журналисты утверждают, что венчальный наряд Алле Пугачевой сшил Валентин Юдашкин. А Галкин предпочел классический черный костюм.

Общественность весьма бурно отреагировала на событие. Если одни выступили с поддержкой Примадонны и ее молодого супруга, то другие негативно отнеслись к ситуации, напомнив, что артистка ранее венчалась с певцом Филиппом Киркоровым.