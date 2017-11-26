Нумеролог раскрыл вранье Шаляпина

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева составила портрет певца Прохора Шаляпина и заглянула в его будущее. Она отметила, что артисту подошла бы роль бизнесмена или писателя-фантаста.

Прохор Шаляпин отмечает день рождения 26 ноября. Исходя из даты его появления на свет звездный нумеролог Клара Кузденбаева выяснила, что певец может похвастаться очень волевым характером и огромной харизмой. "Шаляпин очень практичный и расчетливый человек, своего не упустит. Не стань он певцом, быть ему бизнесменом – уж что-что, а деньги считать Прохор просто обожает. Также из него получился бы идеальный финансовый аналитик", – цитирует StarHit эксперта.

Цельности образу певца добавляет другая его черта. "По натуре Прохор авантюрист – он умеет так складно лгать, что начинает сам верить в том, что говорит. Что уж говорить об окружающих – у тех не остается сомнений в его искренности. Благодарю таланту складно врать он, кстати, смог бы стать и писателем-фантастом или сценаристом", – уверена Клара Кузденбаева.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Ноя 24 2017 в 12:28 PST

По ее словам, Прохор Шаляпин тянется к людям постарше потому, что с ровесниками ему не интересно. А в будущем, считает нумеролог, певца могут ждать серьезные перемены в личной жизни – он может еще раз жениться. А уже в 35 артисту следует уделить внимание духовному росту, подчеркнула Клара Кузденбаева.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Ноя 17 2017 в 1:10 PST

Отметим, впервые Прохор Шаляпин заявил о себе на всю страну еще в 2006 году, когда занял четвертое место в шестом сезоне шоу "Фабрика звезд". Однако куда большее внимание привлекла не его профессиональная деятельность, а личная жизнь. В 2013 году певец женился на бизнес-леди Ларисе Копенкиной. Разница в возрасте у новобрачных составила 18 лет.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Окт 30 2017 в 10:40 PDT

Уже в 2015 году Прохор Шаляпин оставил свою умудренную годами супругу и закрутил роман с моделью Анной Калашниковой. По слухам, отношения у них начались еще до того, как брак Шаляпина и Копенкиной был расторгнут. Девушка объявила, что беременна от артиста. Позже выяснилось, что биологическим отцом ребенка был кто-то другой.