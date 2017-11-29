Шаляпин оказался родным братом Копенкиной
Лариса, не обижаетесь, что Вас многие считают фриком?
Я часто слышу и читаю, что меня называют сумасшедшей. Но могу обрадовать страну: есть справка от психиатра о том, что у меня с головой в порядке. Сейчас вам покажу – ношу ее с собой (роется в сумочке. – Прим. ред.). Я просто живу в свое удовольствие.
А сыну за Ваши случающиеся на старости лет чудачества не стыдно?
Мой сын говорит: "Мама, тебе всегда 16!" А что я сделала плохого, если говорить серьезно? Я не увожу чужих мужиков, не рушу чужие семьи. Я живу для себя – езжу на море, загораю, влюбляюсь, расстаюсь! Имею право получать от жизни кайф. От меня часто требуют, чтобы я сидела с внуками. Но, товарищи, чужие мне не нужны, а своих у меня нет. И что делать?!
Вы стали настоящей звездой и даже запели. Откуда вдруг в 55 лет голос взялся?
Прохор давно уговаривал меня запеть, но я отказывалась. А сейчас страна ко мне привыкла, к тому же про меня говорили столько плохого, что я решилась на смелый шаг. Подумала: ну, не закидают же меня, в конце концов, яйцами и помидорами. Жалко же мужикам будет свое отдать!
Слушайте, так Вам можно взять Анну Калашникову, которая тоже была близка с Прохором и тоже вдруг запела, и поехать в чес по стране!
Ну, нет! Я единоличница, и Прошу делить не готова. Хотя выбирает все равно Шаляпин. Так что если он захочет спеть с Калашниковой, сопротивляться не буду.
А может, Вам устроить дуэт бывших и спеться с Аней самой?
У Прохора есть голос, и он меня тащит. А с Калашниковой кто будет тащить, если вокальных данных нет ни у одной из нас?
С Прохором Вы часто выходите в свет, но не только сидите за одним столом, но и обнимаетесь, целуетесь. Как это понимать?
Недавно мы с Прохором сдали ДНК, и оказалось, что у нас с ним одна кровь. Анализы показали, что Шаляпин – мой брат. Получается, что когда мы вместе спали, это был инцест.
А спали ли Вы с Шаляпиным в действительности?
Приходите ко мне в спальню, я вам покажу доказательства!
Разве Ваши отношения с Прохором не были спланированной пиар-акцией?
Я не знаю, что было у Прохора, я же относилась к этому серьезно. А сейчас мы просто хорошие друзья. И о прошлом не вспоминаем.
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Документ размещен на сайте Министерства культуры страны