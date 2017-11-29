Шаляпин оказался родным братом Копенкиной

Лариса Копенкина – одна из ярких фигур отечественного шоу-бизнеса. Она прославилась романом с Прохором Шаляпиным. Любовь прошла, но нежность друг к другу осталась. И теперь Лара и Проша даже выступают вместе. Копенкина обо всем откровенно рассказала Dni.Ru.

Лариса, не обижаетесь, что Вас многие считают фриком?

Я часто слышу и читаю, что меня называют сумасшедшей. Но могу обрадовать страну: есть справка от психиатра о том, что у меня с головой в порядке. Сейчас вам покажу – ношу ее с собой (роется в сумочке. – Прим. ред.). Я просто живу в свое удовольствие.

А сыну за Ваши случающиеся на старости лет чудачества не стыдно?

Мой сын говорит: "Мама, тебе всегда 16!" А что я сделала плохого, если говорить серьезно? Я не увожу чужих мужиков, не рушу чужие семьи. Я живу для себя – езжу на море, загораю, влюбляюсь, расстаюсь! Имею право получать от жизни кайф. От меня часто требуют, чтобы я сидела с внуками. Но, товарищи, чужие мне не нужны, а своих у меня нет. И что делать?!

Вы стали настоящей звездой и даже запели. Откуда вдруг в 55 лет голос взялся?

Прохор давно уговаривал меня запеть, но я отказывалась. А сейчас страна ко мне привыкла, к тому же про меня говорили столько плохого, что я решилась на смелый шаг. Подумала: ну, не закидают же меня, в конце концов, яйцами и помидорами. Жалко же мужикам будет свое отдать!

Слушайте, так Вам можно взять Анну Калашникову, которая тоже была близка с Прохором и тоже вдруг запела, и поехать в чес по стране!

Ну, нет! Я единоличница, и Прошу делить не готова. Хотя выбирает все равно Шаляпин. Так что если он захочет спеть с Калашниковой, сопротивляться не буду.

А может, Вам устроить дуэт бывших и спеться с Аней самой?

У Прохора есть голос, и он меня тащит. А с Калашниковой кто будет тащить, если вокальных данных нет ни у одной из нас?

С Прохором Вы часто выходите в свет, но не только сидите за одним столом, но и обнимаетесь, целуетесь. Как это понимать?

Недавно мы с Прохором сдали ДНК, и оказалось, что у нас с ним одна кровь. Анализы показали, что Шаляпин – мой брат. Получается, что когда мы вместе спали, это был инцест.

А спали ли Вы с Шаляпиным в действительности?

Приходите ко мне в спальню, я вам покажу доказательства!

Разве Ваши отношения с Прохором не были спланированной пиар-акцией?

Я не знаю, что было у Прохора, я же относилась к этому серьезно. А сейчас мы просто хорошие друзья. И о прошлом не вспоминаем.