Пугающие подробности исчезновения звезды "Дома-2"

Гражданский муж рассказал подробности пропажи звезды "Дома-2" Марии Политовой. По его словам, девушка, страдающая от проблем с психикой, принимала антидепрессанты, которые исчезли вместе с ней.

Накануне, 6 декабря, в социальных сетях появилось сообщение об исчезновении бывшей участницы скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Марии Политовой. Тревогу забил ее гражданский муж Артем Шануров. "Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие. Полиция ищет, но вы сами все понимаете", – обратился к общественности Шануров, отметив, что ситуация более чем серьезная.

Журналисты связались с мужчиной. Он рассказал, что перед уходом из дома Политова позвонила его матери и сказала, что собирается поехать к ней. Затем, по словам Шанурова, девушка прислала сообщение о том, что передумала и не приедет.

Артем признался, что у Марии есть психические отклонения. "У Маши – биполярное расстройство с депрессивными моментами. Она пила антидепрессанты. Все таблетки из дома исчезли. Самое страшное, что однажды, еще до знакомства со мной, Маша в разговоре с подругой описывала такой вариант событий: она принимает препараты и выезжает куда-то в лес", – цитирует Артема Шанурова StarHit.

Публикация от Мария П (@maria_politova) Ноя 25 2017 в 3:20 PST

Как напоминает издание, Мария Политова приходила на телепроект "Дом-2" три раза – в 2006 году, 2007-м и 2010-м. В последнее время девушка работала визажистом, моделью, художником. Если пролистать официальную страничку Политовой в социальной сети Instagram, можно обратить внимание, что она заполнена селфи, фотографиями работ, котами и любимым мужчиной.