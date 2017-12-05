Солнцев попросил бесстыжего Тарасова снять трусы
Откровенная фотосессия футболиста Дмитрия Тарасова – бывшего мужа певицы и телеведущей Ольги Бузовой, – опубликованная в журнале StarHit, наделала много шума. Одни пользователи хвалят спортсмена за отличную фигуру, другие ругают за связь с Анастасией Костенко, которая на всех кадрах просто-таки вешается на шею бывшему супругу Бузовой.
Рустам Солнцев по просьбе Dni.Ru прокомментировал увиденное. Он смеялся в голос над видом бесстыжего Тарасова и его любовницы. "Ржу все утро, видя снимок этого недоумка в трусах, – уверяет Рустам. – Все, что остается бывшему мужу Бузовой, – это позировать в трусах – никаких достижений в спорте у него не осталось".
"Дима, а ты зачем вообще в трусах? Ты их вообще снимай. Ты же не поймешь, что ты без них, – у тебя нет достаточного количества нейронных связей, чтобы это понимать!" – несколько грубовато обратился Рустам к Тарасову.
"Оля, а я ведь тебя предупреждал, что этот неумный человек тебя бросит, он просто пнет тебя и заведет себе новую, – сказал Солнцев и самой Бузовой, своей бывшей товарке по реалити-шоу. – А потом и эту свою новую, как там ее зовут, тоже пнет, и она в этих трусах от него и полетит".
Солнцев, напомним, вмешивается во все конфликты и непременно их комментирует. Ловит хайп, как принято говорить сегодня. Ранее он втаптывал в грязь телеведущую Дану Борисову, дважды изнасилованную Диану Шурыгину и балерину Анастасию Волочкову. Но снять трусы, как в случае с Тарасовым, он до сих пор никому не предлагал. Лиха беда начало, как говорится.
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