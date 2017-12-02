Беременная красотка из "Дома-2" выложила "голое" фото

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева привыкла ловить на себе внимательные мужские взгляды и не стесняется показывать свое тело даже в интересном положении. Находясь на 28-м месяце беременности она снялась полностью голой и поделилась полученными снимками с подписчиками.

"Обнаженная, беременная женщина – я считала всегда 👌🏻самая сексуальная женщина ❤️❤️❤️ С беременностью, я стала еще больше любить себя и свое тело😊 Любая, кто находится в таком положении🤗просто светится изнутри и очень аппетитно выглядит ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram призналась Нелли Ермолаева.

"Я решилась на эту съемку , потому что очень хочу запомнить волшебный период и считаю, что каждая женщина с животиком , должна быть уверена в себе !!!! Мы 💪🏻самые красивые и сексуальные женщины на этой планете 🌎", – подчеркнула красотка. "Девочки 💃🏻💃🏻Я в таком восторге !!!! Муж такой уверенной 🙌🏻 меня еще не видел....", – добавила она.

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) Дек 2 2017 в 2:32 PST

Подписчики не смогли прийти к единому мнению по поводу увиденного. Одни поддержали звезду "Дома-2" за ее смелость и решимость продемонстрировать красоту женского тела во всех проявлениях. Другие сочли, что беременность – это очень личное переживание, и выставлять это напоказ как-то странно.

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) Ноя 23 2017 в 6:22 PST

"Да это красиво ,но это так интимно! И я считаю это должен видеть только ваш муж", "Беременная ты вообще дурочка стала😅😁😨", "это так нежно и мне кажется всем на вас смотреть не стоит", "Это же самое личное и сокровенное зачем на показ", – негодовали поборники нравственности.

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) Ноя 22 2017 в 2:16 PST

"Аппетитно😂😂😂😂😂😂😂😂 такого я еще не видела😂", "Как красиво, просто божественная красота!", "Ты просто супер! Классная и очень красивая, женственная!", "КАКАЯ КРАСИВААААААЯ♥♥♥♥♥♥♥", "Обалденное фото вышло", "Была прекрасна, а сейчас восхитительна)", – противостояли им комментаторы из противоположного лагеря.