Пугачева перепугала поклонников лицом без грима

Зрители всерьез забеспокоились о состоянии здоровья Аллы Пугачевой после того, как журналисты сняли ее без макияжа. И пока одни подозревают самое страшное, другие уверены, что примадонну просто подловили в неподходящий момент и запечатлели с неудачного ракурса.

Поклонники привыкли видеть Аллу Пугачеву либо в ярком эстрадном гриме на сцене, либо с профессиональным макияжем во время интервью и на фотографиях. Когда же примадонна решила поговорить с журналистами без каких-либо косметических средств, зрители оказались изрядно удивлены.

Пугачева дала интервью программе "Ты не поверишь" на НТВ. Стоя у церкви она объяснила, что подтолкнуло ее к венчанию после стольких лет совместной жизни с Максимом Галкиным. "Я решила обвенчаться ради детей, ради мужа, который в первый раз венчался!", – рассказала примадонна.

Однако недоверчивые комментаторы решили, что певица что-то недоговаривает. Еще только когда стало известно о венчании, самые пугливые успели предположить, что Алла Пугачева, возможно, серьезно больна. "Человек, как правило, решается на соборование или повторное венчание накануне тяжелых испытаний или смерти", – рассказывал для Dni.Ru настоятель одного из столичных храмов, который является духовником многих звезд эстрады и кино.

Внешний вид певицы натолкнул многих на ту же мысль. Теперь поклонники еще больше переживают за здоровье Аллы Пугачевой. Впрочем, некоторые успокаивают себя. Они напоминают, что певице 68 лет, а также предполагают, что на момент съемок она могла быть уставшей. Да и оператор, дескать, мог не сразу подобрать самый удачный ракурс.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин 18 ноября обвенчались в одном из подмосковных храмов. Шафером был Игорь Николаев. Также на церемонии присутствовали Александр Буйнов, Юлия Проскурякова, Кристина Орбакайте, а также дети Примадонны и юмориста – Лиза и Гарри.