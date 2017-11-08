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Шоу-бизнес

Беременная Исинбаева перестала прятать живот

Елена Исинбаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в обтягивающем платье. На снимке видно, что она уже давно беременна.
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Разговоры о том, что Елена Исинбаева находится в интересном положении, велись уже давно. Однако спортсменка подробностей своей личной жизни не раскрывала, а фигуру прятала за свободного покроя нарядами.

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Елена Гаджиевна Исинбаева спортсменка, прыгунья с шестом

Однако двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом решила нарушить это правило. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором отчетливо виден округлившийся живот. Елена Исинбаева предстала в обтягивающем платье с красным поясом, затянутым сразу под грудью.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

Примечательно, что в сообщении под фотографией спортсменка все равно не обмолвилась о беременности. "Друзья, Кубок Чемпионата мира FIFA уже в нашем славном городе-герое Волгограде! Только что прошла пресс-конференция, посвященная этому знаменательному событию! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Впрочем, это не помешало восторженным подписчикам завалить чемпионку поздравлениями. "Ах, Леночка, крепкого Вам здоровья! Очень рада за вас! 😇😇😇", "Поздравляем 👍 будте здоровы, берегите это счастье 🎈", "Бог в помощь!", "🐣🙈", – не могли скрыть своей радости русскоязычные комментаторы. Не отставали от них и иностранцы: "Congrats 👍🏼", "Que bonita", "Congratulations, i don't know...👼", "Congratulations mama Yelena. We all love you!".

Напомним, ранее о том, что олимпийская чемпионка ждет ребенка в социальных сетях сообщила Тина Канделаки. Елена воспитывает четырехлетнюю дочь Еву. В июне 2017 года наследница звезды легкой атлетики приняла участие в забеге на небольшой дистанции. Девочка восхитила присутствующих волей к победе и упорством.

Автор: Геннадий Куприянов8 ноября 2017, 21:48
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Исинбаева восхитила своим видом на премии

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