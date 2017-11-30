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Стало известно о связи Бузовой и Лепса

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
По некоторой информации, Ольга Бузова совсем скоро заключит контракт с продюсерским центром Григория Лепса. Ради работы с голосистым артистом звезда "Дома-2" бросила бизнес-партнеров.
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После успешных сольных концертов Ольга Бузова продолжает колесить по стране, выступая на самых разных площадках, неизменно встречая любовь и крики восторга многочисленных фанатов. Реакция представителей отечественного шоу-бизнеса не заставила себя ждать.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Как утверждает Life.ru, Ольга Бузова заключает контракт с продюсерским центром Григория Лепса. Теперь, согласно бумагам, концертами звезды "Дома-2" займутся люди из компании, образованной в ходе слияния бизнеса исполнителя песни о рюмке водки с командой Эмина Агаларова. По условиям соглашения, работать с другими концертными объединениями Ольга права иметь не будет.

Журналисты немедленно бросились проверять информацию. В продюсерском центре Григория Лепса на эту тему высказались крайне неохотно. "Мы на стадии переговоров, скоро узнаете все новости из официальных источников", – приводит слова официального представителя организации издание.

Зато репортеры выяснили, что изначально Бузова должна была сотрудничать с совсем другими людьми. Речь идет о MS Production. Московское дебютное шоу Бузовой было организовано именно этой компанией, а в планах были концерты певицы и на других площадках. Все герои этой истории хранят гробовое молчание и не дают комментариев, а в кулуарах активно обсуждают, что Лепс увел Бузову у незадачливых конкурентов.

Автор: Наталья Аряева30 ноября 2017, 14:12
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