Шоу Первого канала без Бузовой разочаровало народ

В новом выпуске передачи "Бабий бунт" не было звезды "Дома-2" Ольги Бузовой. Многочисленные фанаты в соцсетях выразили разочарование эфиром без новоиспеченной певицы.

Ольга Бузова, заявленная как одна из ведущих ток-шоу "Бабий бунт", не присутствовала в новом выпуске передачи. Что стало причиной отсутствия звезды телепроекта "Дом-2", точно неизвестно. Говорят, Бузова время от времени будет "пропадать", так как ведет другую передачу, записывает песни и выступает.

Тем не менее многочисленные поклонники выразили разочарование отсутствием любимицы. "Где Ольга?? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Испытала разочарование... Без Олечки не хочу смотреть эту передачу... Скукота... Бузова, хоть ее и ругают все, вносит эмоции в шоу, бодрость....", "Без Буз это совершенно рядовая передача, каких уже перебор повсюду.. Почему никогда и нигде не обсуждают что то позитивное? Ощущение, что в аду живем", "Почему нет Оли? Только из-за нее смотрю", "ГДЕ ОЛЯ??? Без нее вообще смотреть не интересно👿", "Верните Олю", – высказались расстроенные поклонники на страничке передачи в социальной сети Instagram.

Публикация от «Бабий Бунт» (@babiybunt.1tv) Ноя 28 2017 в 4:55 PST

Ранее Ольга Бузова сделала заявление, в котором призналась, что счастлива работать на "первой кнопке". "Я рада присоединиться к семье Первого канала и стать его частью! Программа "Бабий бунт" – это только начало, скоро будет еще очень много всего интересного!" – пообещала Бузова.

При этом телеведущая отметила, что не бросила свою работу на канале ТНТ. "Они – моя семья, и я никуда не собираюсь уходить! Моя жизнь связана уже 13 лет с каналом ТНТ. Я люблю свою работу, люблю "Дом-2", люблю родной канал", – заявила Ольга.

Недавно в Сети появилось видео со съемок нового шоу Первого канала "Бабий бунт", где Бузовой формат разговора с другими дамами в кадре показался унизительным. Во время жаркого обсуждения ведущие не стали слушать Ольгу, и та впала в истерику.