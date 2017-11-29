Футболист побил Бузову

Социальная сеть Instagram подвела итоги уходящего 2017 года. Ольга Бузова заняла третье место по количеству просмотров ее сториз.

Российская телеведущая уступила только блогерше из Венесуэлы Леле Понс и знаменитому футболисту французского клбуа PSG бразильцу Неймару. Следом за Бузовой в списке идет еще одна звезда мирового масштаба – скандальная теледива Ким Кардашьян. Места с пятого по десятое заняли Аманда Черни, Кьяра Ферраньи, Малума, Анитта, Ариана Гранде и Кортни Кардашьян соответственно, сообщает телеканал 360.

Если рассматривать только российский сегмент Instagram, то Ольга Бузова, разумеется, с большим отрывом расположилась на первом месте. Следом за ней в топе Оксана Самойлова, Ксения Бородина, Марьяна Ро и Настя Ивлеева. У ближайшей конкурентки Ольги Бузовой на пять миллионов меньше подписчиков.

Это не единственный успех России в социальной сети в этом году. Согласно статистике Instagram, Москва стала вторым по полярности городом, из которого люди выкладывали в Сеть свои фотографии. На первом месте расположился Нью-Йорк. Также в топ-10 попали Лондон, Сан-Паулу, Париж, Лос-Анджелес, Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 29 2017 в 1:08 PST

По итогам 2017 года представители Instagram признали самым популярным аккаунтом страничку певицы и актрисы Селены Гомез. На девушку подписано 130 миллионов пользователей. На второй строчке рейтинга – футболист Криштиану Роналду, его публикации заинтересовали 116 миллионов человек. Третье место заняла актриса и телеведущая Ариана Гранде – за ее фотографиями следят 115 миллионов пользователей.

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Ноя 21 2017 в 10:49 PST

Также Instagram назвал пять самых залайканных фотографий этого года, по две из которых принадлежат Бейонсе с новорожденным малышом (10 и 11 млн лайков соответственно) и Криштиану Роналду (с детьми – 11 и 8 млн лайков соответственно). Единственное вакантное место в топ-5 досталось Селене Гомес, которая опубликовала фотографию с больничной койки перед пересадкой почки и собрала более 10 млн лайков.