Дикий скандал с Бузовой вызвал переполох на Первом канале

Dni.Ru выяснили судьбу нового проекта. Звезда "Дома-2" будет в шоу не всегда.

Поклонники обсуждают первый выпуск программы "Бабий бунт", одной из ведущих которой стала Ольга Бузова. Специалисты по телеизмерениям собирают данные о том, с какими рейтингами передача прошла в эфире. А на Первом канале гасят дикий скандал, в котором невольно оказалась замешана звезда "Дома-2".

Дело в том, что в Сети появился ролик, на котором видно, что во время жаркого обсуждения на съемках ведущие грубо оборвали Ольгу Бузову. Певица, привыкшая быть центром всеобщего внимания, мимо такого унижения пройти не смогла. Поэтому когда все-таки подошла ее очередь говорить, устроила натуральную истерику. А потом сорвавшимся голосом объявила, что ей "это неинтересно", встала из-за стола и покинула студию.

"Нас очень удивила эта история, – рассказали Dni.Ru на Первом. – И про то, что у Бузовой случилась истерика, мы узнали из СМИ. На самом деле съемка первого выпуска прошла в доброй, позитивной, веселой атмосфере. Все шутили, все были довольны. В Сеть, вероятно, попали какие-то рабочие моменты. Но Ольгу точно никто не обижал, и никаких скандалов не было".

По словам собеседника, пока программа идет в записи, но в ближайшее время планируется переход на режим прямого эфира. При этом ведущие не всегда будут обсуждать сплетни и новости в неизменном составе. "Все – занятые люди, поэтому количество ведущих не является константой. Например, в первом выпуске Татьяна Васильева выходила на связь при помощи Skype, в каких-то выпусках не будет Бузовой, в этом нет ничего страшного", – добавили на Первом.