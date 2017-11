Алеся Кафельникова в прозрачном белье показала грудь

Дочь известного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся выложила на своей странице в Instagram откровенный снимок. На фотографии девушка предстала в бюстгальтере, прозрачность которого почти ничего не утаила от зрителей.

По популярности в интернете модель Алеся Кафельникова уже обогнала своего отца, прославленного теннисиста. Поклонники сходятся во мнении, что девушка обворожительна и прекрасна, а сама она только подтверждает это все новыми и новыми фотографиями.

На своей странице в Instagram Алеся Кафельникова выложила снимок в белье. Причем бюстгальтер девушки выполнен таким образом, что практически ничего не скрывает от зрителей. "Some nights you dance with tears in your eyes (В некоторые ночи ты танцуешь со слезами на глазах. – Прим. ред.)", – загадочно подписала она свой пост.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Ноя 26 2017 в 2:17 PST

Подписчики модели от фотографии пришли в настоящий восторг. Многие, судя по всему, и вовсе потеряли дар речи, ограничившись лишь кучей восторженных смайликов. "Самая красивая во вселенной !!!!", "Богиня!!!!", "Это волшебно 😍😍😍", "Ты прекрасна 😻🔥", "Sooo 🔥😍😍😍😍😍😍😍", "Алеся 😍😍😍😍😍😍", – наперебой пытались выразить свои эмоции комментаторы.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Дек 9 2016 в 7:43 PST

Напомним, почти вся страна следила за жизнью Алеси Кафельниковой, когда после расставания с репером Фараоном (Глебом Голубиным) у нее в жизни началась черная полоса. По слухам, девушка попала в реанимацию. Кроме того, по столь же неподтвержденным данным, на почве депрессии и употребления наркотических веществ, у нее начались сильные панические атаки, бороться с которыми пришлось с помощью специалистов в психдиспансере.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Ноя 9 2016 в 9:45 PST

Как бы то ни было, последние фотографии показывают, что сейчас девушка смогла справиться с эмоциями. Возможно, что восторженная реакция поклонников на каждый новый ее снимок служит дополнительной поддержкой.