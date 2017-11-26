Алеся Кафельникова в прозрачном белье показала грудь
По популярности в интернете модель Алеся Кафельникова уже обогнала своего отца, прославленного теннисиста. Поклонники сходятся во мнении, что девушка обворожительна и прекрасна, а сама она только подтверждает это все новыми и новыми фотографиями.
На своей странице в Instagram Алеся Кафельникова выложила снимок в белье. Причем бюстгальтер девушки выполнен таким образом, что практически ничего не скрывает от зрителей. "Some nights you dance with tears in your eyes (В некоторые ночи ты танцуешь со слезами на глазах. – Прим. ред.)", – загадочно подписала она свой пост.
Подписчики модели от фотографии пришли в настоящий восторг. Многие, судя по всему, и вовсе потеряли дар речи, ограничившись лишь кучей восторженных смайликов. "Самая красивая во вселенной !!!!", "Богиня!!!!", "Это волшебно 😍😍😍", "Ты прекрасна 😻🔥", "Sooo 🔥😍😍😍😍😍😍😍", "Алеся 😍😍😍😍😍😍", – наперебой пытались выразить свои эмоции комментаторы.
Напомним, почти вся страна следила за жизнью Алеси Кафельниковой, когда после расставания с репером Фараоном (Глебом Голубиным) у нее в жизни началась черная полоса. По слухам, девушка попала в реанимацию. Кроме того, по столь же неподтвержденным данным, на почве депрессии и употребления наркотических веществ, у нее начались сильные панические атаки, бороться с которыми пришлось с помощью специалистов в психдиспансере.
Как бы то ни было, последние фотографии показывают, что сейчас девушка смогла справиться с эмоциями. Возможно, что восторженная реакция поклонников на каждый новый ее снимок служит дополнительной поддержкой.
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