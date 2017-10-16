Алесю Кафельникову нашли в психушке после разрыва с бойфрендом

Эксклюзив Особое мнение Интервью Малахов вернулся на Первый канал Кому достанутся миллионы Марьянова

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
партнеры
Понедельник 16 октября
Лента новостей
15:40
Эвелина Бледанс покажет смертельный номер в цирке
15:35
В Москве продают главный дом графа Шувалова
15:12
Как профессиональный успех разрушает отношения
15:11
Стоит ли бояться одиночества
15:11
Тайное оружие каждой женщины
15:09
Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко
14:55
Свекор Водяновой получил медаль от Путина
14:54
Назван лучший российский вуз
14:41
Станция "ЦСКА" поразит стильным клубным дизайном
14:29
Красавчик станет канцлером Австрии
14:15
Известный голливудский актер попал в ДТП
14:08
Лондон отмоет Украину от позора "Евровидения"
13:54
Почему мужчины боятся красоток
13:48
Для россиян придумали новый денежный сбор
13:27
В Москве горит крыша ТЦ "Европейский"
13:18
Учитель умер из-за любви к школьнице
13:10
Скончался известный оперный певец
13:00
В Москве школьнику проломили череп во время игры в футбол
12:46
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
12:36
Почему у молодых случаются инфаркты
12:31
Клинтон раскрыла "коварный план" Путина
12:15
Звезда "Игры престолов" выходит замуж
12:06
Расстрел бизнесмена в центре Москвы попал на видео
11:41
Путин написал Хворостовскому письмо
11:25
Россияне в экстазе от победы Oxxxymiron над американцем
11:19
Дерзкий футболист вытер бутсу о рефери (видео)
11:18
Из‐за смерти Дмитрия Марьянова отменили спектакли
10:55
Полет на Луну откроет тайны Земли
10:46
Скорая оправдалась за медлительность при трагедии с Марьяновым
10:41
Рубль направляется к годовым минимумам по доллару
10:35
Горячая телеведущая покорила Сеть своими ягодицами
10:30
После ужасной новости Хворостовский отметил юбилей
10:24
Экс-модель Playboy продает гламурные гробы
10:02
Бабкина о свадьбе с Гором: Эта ответственность меня уничтожит
10:00
В центре Москвы застрелили мужчину
09:43
Частое окрашивание волос может привести к раку груди
09:40
Найдено средство от старости
09:40
У мужа Михалковой появилась другая женщина
09:27
На юге Москвы в ДТП с КамАЗом погибли два человека
09:10
От Елизаветы II сбежали 14 поваров
09:10
Белая Вдова учила 12-летнего сына отрезать головы
08:44
Смерть Марьянова стала кошмаром
08:43
Как жил Дмитрий Марьянов
08:41
Запад бросил Украину без денег
08:34
Россиянам будет проще копить на пенсию
08:33
Перед трагедией Марьянов связался с бывшей женой
08:17
Офис в центре Москвы обокрали на 12 млн рублей
02:18
Молодую жену откачивают после известия о смерти Марьянова
00:30
Московские оппозиционеры выписали себе премии
22:28
Шокирующие подробности скоропостижной смерти Марьянова
21:42
Актер Дмитрий Марьянов внезапно умер в 47 лет
18:38
Армен Джигарханян пропал после ссоры с супругой
18:22
Форум в Петербурге развеял миф об изоляции России
18:03
Седокова отказалась от ребенка
17:51
Лихач разогнался до 270 километров в час на МКАД (видео)
17:30
Модель из России из мести утопила Mercedes жениха
16:58
Епифанцев оказался при смерти во время секса
16:34
После развода Бледанс отказалась от мужчин
16:08
Певица закатила скандал на шоу "Голос"
15:43
Репер Гуф потерял сына
15:16
"ЕР" и Минфин доработают проект бюджета
15:13
Адвокат дал шанс браку Аршавина
14:49
Шарапова расплакалась перед возвращением в Россию
14:23
Звезда "Битвы экстрасенсов" соблазняет высоких девушек хозяйством
13:53
Басков пустился в пляс после обмана Лопыревой
13:45
Андрей Малахов вернулся на Первый канал
13:35
Багдасарян показала соблазнительные формы
13:26
В Таиланде утонул турист из России
13:20
Дмитрий Маликов страдает от одержимости
12:57
Недовольный клиент заколол шампуром парикмахера на глазах прохожих
12:30
Николай Басков удивительно похорошел
12:26
На борту самолета UTair произошла авария
12:21
Врачи трижды за сутки спасали упавшую с трапа в Пулково девочку
11:58
Звезда "Дома-2" собирает деньги на борьбу с раком
11:32
Беременная подруга обвинила сына Шукшиной в избиении
11:04
Юлия Ковальчук показала первое фото дочки
10:47
Участница "Битвы экстрасенсов" стала задыхаться на съемках
10:20
На записях с рухнувшего Ту-154 услышали взрыв
10:02
Подросток угнал самолет и убил отца-душегуба гантелью
09:57
Пенсионерка разбилась при падении из окна на севере Москвы
22:39
Межпарламентский союз становится аналогом ООН
18:13
Володин поблагодарил Турцию за позицию по ПАСЕ
18:11
Сыну покойной Барановской нашли новый дом
18:10
Вячеслав Володин посетит Ирак
17:40
Сербия выступает за возвращение России в ПАСЕ
17:23
ТПК примет пассажиров в ноябре
17:20
В Сеть утекло видео с тайной свадьбы Сати Казановой
17:20
Похудевшая на 25 кг Долина в одном халате сбежала от мужа
16:53
Россия и Индия расширяют сотрудничество на уровне парламентов
16:51
Парализованному Буйнову поставили неутешительный диагноз
16:45
В Москве полуторагодовалый ребенок погиб при падении из окна
16:36
Володин анонсировал возрождение российско-французской комиссии
16:14
Россия и Иран укрепляют парламентское сотрудничество
16:12
Собчак взяла интервью у Путина
15:35
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
15:14
В Москве украли орбиты планет с монумента Солнечной системы
15:02
Собчак в прозрачном платье выставила обвисшую грудь
14:46
Под Москвой зарезали 24-летнего мужчину
14:28
Критика сериала "Спящие" обрадовала Бондарчука
13:58
Водительские удостоверения в России стали выдавать по новым правилам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шокирующие подробности скоропостижной смерти Марьянова
Молодую жену откачивают после известия о смерти Марьянова
Андрей Малахов вернулся на Первый канал
Армен Джигарханян пропал после ссоры с супругой
Актер Дмитрий Марьянов внезапно умер в 47 лет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Шоу-бизнес

Алесю Кафельникову нашли в психушке после разрыва с бойфрендом

Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/alesyakaf
По данным независимого источника, дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова в настоящий момент проходит лечение в психдиспансере. Здоровье 18-летней модели якобы подкосил разрыв с рэпером Фараоном.
прочитано 2136 раз

О том, что модели Алесе Кафельниковой якобы потребовалось стационарное лечение, поклонникам сообщил Telegram-канал "Рынок Шкур". Из сообщений источника, близкого к девушке, стало известно, что Кафельникову беспокоят панические атаки, и родные вынуждены были отправить ее в клинику.

ПО ТЕМЕ

Кафельникова заинтриговала странным письмом

Судьба Алеси Кафельниковой предрешена

Скандальную версию косвенно подтверждает и то, что свой Instagram девушка не обновляла уже больше месяца. При этом ранее дочь Евгения Кафельникова вела весьма активную жизнь в соцсетях, ежедневно публикуя фотографии себя любимой. Оперативного комментария представителей самой Алеси корреспонденту Dni.Ru добыть не удалось. 

Недавно СМИ сообщали, что после расставания с рэпером Фараоном Кафельникова попала в реанимацию. Несмотря на то что официальные представители модели опровергали эти сведения, многие поклонники продолжали верить, что она находится в крайне тяжелом состоянии. Также Алеся якобы поссорилась с отцом после того, как он будто бы намекнул на ее проблемы с наркотиками, – модель нагрубила Евгению Кафельникову в своих социальных сетях.

Источник утверждает, что Кафельникова сейчас лечится в психдиспансере в Питере, у девушки панические атаки на почве депрессии и употребления наркотических веществ. "Расставание с Фараоном (Глебом Голубиным) на нее очень плачевно повлияло. 18-летняя модель чуть ли не каждый день хотела покончить жизнь самоубийством", – говорится в сообщении канала.

По версии поклонников, несмотря на расставание с Фараоном, Кафельникова до сих пор любит его. "Я выкопала могилу для нас двоих", – так подписала девушка одну из своих фотографий в Сети. Однако, после того как рэпер взял выходной в день рождения девушки, фанаты предположили, что молодые люди снова могут быть вместе.

Автор: Ольга Дордус16 октября 2017, 15:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

567

комментарии

Политика

Красавчик станет канцлером Австрии
Клинтон раскрыла "коварный план" Путина
Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко
ПАСЕ ищет пути сближения с Россией

Шоу-бизнес

Сбежавший от жены Джигарханян подает на развод
Алесю Кафельникову нашли в психушке после разрыва с бойфрендом
Шепелев взбесил Распутину вопросами об инцесте и убийстве
Несчастья преследовали Дмитрия Марьянова

Проишествия

Скончался известный оперный певец
Расстрел бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Тюрин сам пришел к следователям из-за убийства Вороненкова
Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина

Lifestyle

Россияне в экстазе от победы Oxxxymiron над американцем
Звезда "Игры престолов" выходит замуж
Критика сериала "Спящие" обрадовала Бондарчука
Что спасает больного раком Успенского
Шоу-бизнес

Молодую жену откачивают после известия о смерти Марьянова

Вдове потребовалась медицинская помощь
Шоу-бизнес

Медики переложили ответственность за смерть Марьянова на его друзей

Выяснились новые подробности, связанные с гибелью актера
Шоу-бизнес

Чиповская бросила миллионера ради смазливого актера

Актриса готовится к свадьбе
Шоу-бизнес

Перед смертью Марьянов страдал от алкоголизма

Артиста поместили в специализированную клинику

Гороскоп

Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
Прилучный и Муцениеце используют друг друга
Аршавин снова женится
Совет на выходные

Фоторепортажи

После ужасной новости Хворостовский отметил юбилей
Как жил Дмитрий Марьянов
Багдасарян показала соблазнительные формы
Николай Басков удивительно похорошел

Спорт

Дерзкий футболист вытер бутсу о рефери (видео)
Шарапова расплакалась перед возвращением в Россию
Овечкин довел до слез онкобольного ребенка
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок

Регионы

Учитель умер из-за любви к школьнице
Недовольный клиент заколол шампуром парикмахера на глазах прохожих
Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru