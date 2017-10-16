Алесю Кафельникову нашли в психушке после разрыва с бойфрендом

По данным независимого источника, дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова в настоящий момент проходит лечение в психдиспансере. Здоровье 18-летней модели якобы подкосил разрыв с рэпером Фараоном.

О том, что модели Алесе Кафельниковой якобы потребовалось стационарное лечение, поклонникам сообщил Telegram-канал "Рынок Шкур". Из сообщений источника, близкого к девушке, стало известно, что Кафельникову беспокоят панические атаки, и родные вынуждены были отправить ее в клинику.

Скандальную версию косвенно подтверждает и то, что свой Instagram девушка не обновляла уже больше месяца. При этом ранее дочь Евгения Кафельникова вела весьма активную жизнь в соцсетях, ежедневно публикуя фотографии себя любимой. Оперативного комментария представителей самой Алеси корреспонденту Dni.Ru добыть не удалось.



Недавно СМИ сообщали, что после расставания с рэпером Фараоном Кафельникова попала в реанимацию. Несмотря на то что официальные представители модели опровергали эти сведения, многие поклонники продолжали верить, что она находится в крайне тяжелом состоянии. Также Алеся якобы поссорилась с отцом после того, как он будто бы намекнул на ее проблемы с наркотиками, – модель нагрубила Евгению Кафельникову в своих социальных сетях.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Сен 25 2014 в 3:04 PDT

Источник утверждает, что Кафельникова сейчас лечится в психдиспансере в Питере, у девушки панические атаки на почве депрессии и употребления наркотических веществ. "Расставание с Фараоном (Глебом Голубиным) на нее очень плачевно повлияло. 18-летняя модель чуть ли не каждый день хотела покончить жизнь самоубийством", – говорится в сообщении канала.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Ноя 25 2015 в 8:20 PST

По версии поклонников, несмотря на расставание с Фараоном, Кафельникова до сих пор любит его. "Я выкопала могилу для нас двоих", – так подписала девушка одну из своих фотографий в Сети. Однако, после того как рэпер взял выходной в день рождения девушки, фанаты предположили, что молодые люди снова могут быть вместе.