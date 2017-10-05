Певица из "Тату" вернулась в Россию и рассказала о втором ребенке

Лена Катина, прославившаяся благодаря участию в группе "Тату", дала откровенное интервью. Она рассказала, почему вернулась в Россию, и призналась, что мечтает родить второго ребенка.

Лена Катина на протяжении пяти лет жила в Америке. Она вышла замуж за сербского рок-музыканта Сашо Кузмановича, который старше ее на девять лет, и вскоре подарила ему сына Александра. Примечательно, что рожала Лена в России.

"Тут у нас бабушки! Для них Александр – очень долгожданный ребенок! Я просто не могла себе позволить лишить такой огромной радости своих родных, в частности свою бабушку. Хотя многие мои знакомые крутили у виска и говорили: "Ты что, дура? Почему ты не рожаешь в Америке? Все туда из России едут рожать, а ты наоборот!" Но я нисколечко не жалею и считаю, что это был самый правильный выбор!" – заявила Катина.

Певица призналась, что пока никак не может привыкнуть к российской погоде – слишком холодно. "После того как я пять лет прожила в Лос-Анджелесе, низкая температура тяжело переносится. Наверное, стоит вернуться к йоге. Я занималась ею раньше очень активно, даже в первом триместре беременности. Сейчас пока у меня нет времени снова начать заниматься, все время откладываю на завтра. Но все равно вернусь к занятиям обязательно, ведь после них я очень хорошо себя чувствую физически. Это прекрасная зарядка!" – рассказала певица.

Публикация от Lena Katina (@lenakatina) Сен 15 2017 в 11:09 PDT

Лена призналась, что они с мужем мечтают о втором ребенке. "Но сначала надо поработать, пожить для себя, а потом обязательно будем планировать появление второго малыша!" – цитирует Лену Катину "Собеседник".

Напомним, экс-участница группы "Тату" вышла замуж в 2013 году. Где проходила церемония бракосочетания и кто на ней присутствовал, неизвестно. На свадьбу влюбленные собирались позвать лишь родных и близких, а медовый месяц Лена и Сашо хотели провести на далеких островах, чтобы отдохнуть от шума и суеты. Однако в Instagram Катина опубликовала фото, на котором позирует с новоиспеченным супругом в Сербии.