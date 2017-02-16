Как сбежавшие из России звезды зарабатывают на родине

Оперная дива Мария Максакова – далеко не единственная, кому "дым отечества" не сладок и не приятен. Оставить родные палестины у каждого уехавшего артиста своя причина.

Анастасия Цветаева: Израиль

Актриса Анастасия Цветаева успела, когда жила в России, успела сняться в сериале канала СТС "Молоды и счастливы", а в 2008 году появилась главной роли в фильме "Стерва для чемпиона". На родине она создавала вечерние платья для беременных, а также стала сотрудничать со многими авторитетными глянцевыми журналами – в качестве главного редактора и "лица". Но в 2010 году Анастасия второй раз вышла замуж – ее избранником стал израильтянин Надав Ольган. С тех пор она большую часть времени проводит на Земле обетованной. Там актриса выучила иврит, играет в спектаклях тель-авивского театра "Гешер", занимается созданием собственных авторских украшений под маркой Nastia Olgan. В Израиле у нее семья – муж, сын и дочь, а в России – работа и друзья. На родину она приезжает, как можно догадаться, в основном на съемки в сериалах.

Публикация от ⚖Anastasia Tsvetaeva (@nastia_tsvetaeva) Янв 5 2017 в 4:48 PST

Евгения Брик: США

Актрису Евгения Брик сегодня можно видеть в сериале "Адаптация" на ТНТ. Для нее работа в фильме кажется логичной, ведь Евгения уже давно большую часть года проводит в Лос-Анджелесе. Впервые в Городе ангелов она оказалась в 2008 году, после премьеры картины "Стиляги" – Евгения играла в ней Катю. Поначалу хотела пожить в Штатах несколько месяцев. Но в итоге осталась. А в сентябре 2009-го, когда пришло время рожать, решила не менять место жительства. "Было очевидно, что беременность "переживать" лучше там, а потом мне было жалко мучить маленького ребенка перелетом, и я ждала, пока она подрастет. Одно за другое, и я осталась в Америке надолго", – позже рассказывала актриса журналистам.

Зато сегодня она круглый год может наслаждаться чистым океанским воздухом, а дочь Зоя свободно говорит на двух языках. Семилетняя девочка ходит в американскую школу. Но Евгения Брик так и не стала в Америке, что называется, своей. "Прихожу за дочкой в школу, а какая-нибудь мамаша кидается на меня с потоком любезностей, и мне в ответ надо тоже широко улыбаться и уверять, что, мол, i'm fine, хотя настроение при этом может быть скверное, – призналась актриса на презентации "Адаптации". – В Лос-Анджелесе, несмотря на видимую доброжелательность всех вокруг, я не могу расслабиться, быть там той Женей, которой являюсь на самом деле. Да и многие вещи мне кажутся там непривычными – например, что стиральные машинки стоят у людей на улице, у дома – идешь по улице, и везде запах свежевыстиранного белья".

Публикация от evgeniabrik (@evgeniabrik) Окт 3 2016 в 2:08 PDT

Владимир Асимов: Испания

Бывший солист группы "На-На" Владимир Асмимов несколько лет назад получил испанское гражданство. Вместе с семьей – женой Татьяной и 22-летним сыном Семеном – Асимов обосновался провинции Аликанте. Там, на побережье Коста-Брава, у него есть дома. Сын Асимова получил в Испании высшее образование и работает госслужащим. "Мне нравится смотреть, как папа работает, записывает песни. Но сам бы я никогда не хотел связать свою жизнь со сценой. Я даже в музыкальную школу не ходил", – признавался он. Асимов сегодня изредка приезжает в Москву, чтобы спеть на корпоративах перед ностальгирующей публикой.

Елена Катина: Америка

Вскоре после распада группы в 2009-м рыженькая Лена Катя со своей огромной известностью и прекрасным английским отправилась записывать сольный альбом в Лос-Анджелес. И осталась там жить. Она замужем за словенским рокером Сашо Кузмановичем, в мае 2015-го у пары появился сын Александр, В Россию певица приезжает на гастроли, съемки и интервью. "Я сейчас в Лос-Анджелесе три четверти года нахожусь. То есть, я прилетаю каждые три месяца. Три месяца там – сюда на месяц, три месяца там – сюда. В общем, лягушка-путешественница получается", – рассказывала Катина журналистам.