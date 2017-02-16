Как сбежавшие из России звезды зарабатывают на родине

Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова Жена Красилова забрала дочь и уехала в США На Панайотова напали после слов о Бузовой Дом-2 Пугачева тайно проникла к Тарасовой

Самое читаемое

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
партнеры
Четверг 16 февраля
Лента новостей
17:16
Госдума определит критерии качества законопроектов
17:14
Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах
17:13
Центробанк переведет бюджетников на "Мир"
17:11
Витамины группы В помогают от шизофрении
16:52
Футболист сборной Украины умер в 28 лет
16:35
Порошенко приравнял Украину к Афганистану
16:30
Карелия примет единственный снежный этап Кубка мира по ралли-рейдам
16:28
Максакову единогласно исключили из "Единой России"
16:24
Ученые: Орехи помогут вылечить рак
16:12
Причиной наезда на пешеходов назвали чих автоледи
16:02
Как отучить родителей манипулировать детьми
15:50
Любопытный тюлень запрыгнул на байдарку к гребцу (видео)
15:27
Названы самые удобные для жизни районы Москвы
15:25
Мужчина сорвался с седьмого этажа в Ростове
14:53
Россия и ПАСЕ ищут точки соприкосновения
14:51
Модный Медведев сверкнул новыми часами
14:46
Автомобиль лишенного прав актера Николаева снова попался на нарушениях
14:43
Крепкий рубль рушит российскую экономику
14:42
Заявления Киева обеспокоили Путина
14:35
В Гнесинке сжалились над прогульщицей Максаковой
14:32
Как стареют разные типы кожи
14:31
Четвероклассников обвинили в надругательстве над детьми
14:31
Российский турист упал с 12-го этажа в Таиланде
14:11
Ученые открыли новый континент
14:00
Как Маккейн оказался под колпаком у хакера Абырвалга
13:42
Корова в автобусе насмешила соцсети
13:42
Значение имени Роман
13:29
ДТП во Владивостоке устроила сотрудница океанариума
13:28
Пореченков обнимал молодую актрису на глазах у дочери
13:22
Огненный водопад стал хитом Сети
13:13
У Вороненкова нашли 11 подельников
13:03
Украинский священник закатил истерику из-за русского языка
12:50
Привидения останутся в Москве только до мая
12:46
За что писатель Гришковец невзлюбил Москву
12:40
Киев пугает ЕС толпой украинских беженцев
12:40
Музыканта "Сектора Газа" увезли в реанимацию
12:39
Пьяный американец с арматурой напал на москвича в подъезде
12:33
Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО
12:21
В Подмосковье пешеход попал под поезд и остался жив
12:03
Пенсионеру запретили перемещаться на самодельном самолете
11:56
Сбившая людей на зебре автоледи рассмеялась после ДТП
11:52
ЕС пытается раскачать ситуацию в России
11:48
Шойгу поставил главу Пентагона на место
11:46
У известных артистов похитили миллионы из московского банка
11:34
Поэтессу Полозкову могут лишить гражданства
11:31
Танцевальный баттл полицейского и подростка взорвал Сеть
11:30
Алексея Чумакова довели на съемках
11:30
Новая внешность Седоковой разочаровала мужчин
11:21
Хиллари Клинтон объявили угрозой для США
11:21
Актер Киану Ривз: Слишком поздно. Все кончено
11:20
В Подольске 55-летний мужчина надругался над восьмиклассницей
11:00
Россияне против продажи дешевого газа белорусам
10:57
В московском метро объявлена угроза взрыва
10:56
Когда мужчины отправляют женщин в секс-утиль
10:47
В метро задержали пассажира с пистолетами и автоматами
10:32
Активиста Энтео заподозрили в романе с солисткой Pussy Riot
10:32
Сбежавшую на Украину Максакову выставили из "ЕР"
10:28
В московском фитнес-клубе изнасиловали юную иностранку
10:17
Корчевников довел до слез своим рассказом об опухоли
10:16
Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
10:11
Яхту миллиардера из России сравнили с Биг-Беном
10:10
Директора подмосковной фирмы арестовали за спонсирование "ИГ"
09:59
Каролин Возняцки уговорила обнажиться Серену Уильямс
09:42
На Панайотова напали после слов о ведущей "Дома-2"
09:39
Скорая нашла в квартире изрезанное тело москвича
09:29
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
09:19
Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть
09:14
Минимальную цену на водку хотят поднять
09:09
Россиянам вернут деньги за аренду жилья
09:04
Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку
08:59
Трое грабителей вынесли из офиса в Зеленограде 21,6 млн
08:40
Максакова нагло врала о втором гражданстве
08:38
Во Владивостоке автоледи сбила группу пешеходов на зебре (видео)
08:33
Разведка водит Трампа за нос из-за "дружбы с Путиным"
08:27
Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова
07:58
Экс-депутат Михеев объявлен в федеральный розыск
01:28
Зара сильно исхудала после травли
22:25
Госдума аккуратно подходит к изменению законов
21:58
В Краснодаре поймали возможного виновника крупного пожара
21:54
Найден трактат Черчилля об инопланетянах
21:33
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве
21:30
Минобороны показало истребители Су-35С в деле (видео)
21:20
Трамп нашел замену сбежавшему советнику
20:59
Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
20:53
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму
20:44
Мария Максакова в жизни и на сцене
20:25
Россиян хотят лишить алкоголя из duty free на борту самолета
20:15
Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"
20:07
Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта
20:05
Малинин в поиске после разлада в семье
19:56
Замерзшая Украина ввела режим чрезвычайной ситуации
19:48
В центре Москвы загорелась церковь
19:35
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
19:32
Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки
19:25
Врачи борются за жизнь больной раком певицы
19:16
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
18:56
Дональд Трамп сделал свою жену несчастной
18:56
Джигурда выгнал из дома свою "новую музу"
18:44
В Москве после взрыва стиральной машины загорелась квартира
18:29
Под Москвой заметили машину из кожи бизона (фото)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крепкий рубль рушит российскую экономику
В 111 странах открыли "охоту" на россиян
Названы самые удобные для жизни районы Москвы
Мужчина сорвался с седьмого этажа в Ростове
Карелия примет единственный снежный этап Кубка мира по ралли-рейдам
Малинин в поиске после разлада в семье
Шоу-бизнес

Как сбежавшие из России звезды зарабатывают на родине

Елена Катина и Владимир Асимов. Фото: Дни.Ру
Оперная дива Мария Максакова – далеко не единственная, кому "дым отечества" не сладок и не приятен. Оставить родные палестины у каждого уехавшего артиста своя причина.
прочитано 164 раза

Анастасия Цветаева: Израиль

Актриса Анастасия Цветаева успела, когда жила в России, успела сняться в сериале канала СТС "Молоды и счастливы", а в 2008 году появилась главной роли в фильме "Стерва для чемпиона". На родине она создавала вечерние платья для беременных, а также стала сотрудничать со многими авторитетными глянцевыми журналами – в качестве главного редактора и "лица".  Но в 2010 году Анастасия второй раз вышла замуж – ее избранником стал израильтянин Надав Ольган. С тех пор она большую часть времени проводит на Земле обетованной. Там актриса выучила иврит, играет в спектаклях тель-авивского театра "Гешер", занимается созданием собственных авторских украшений под маркой Nastia Olgan. В Израиле у нее семья – муж, сын и дочь, а в России – работа и друзья.  На родину она приезжает, как можно догадаться, в основном на съемки в сериалах.

Публикация от ⚖Anastasia Tsvetaeva (@nastia_tsvetaeva)

Евгения Брик: США

Актрису Евгения Брик сегодня можно видеть в сериале "Адаптация" на ТНТ. Для нее работа в фильме кажется  логичной, ведь Евгения уже давно большую часть года проводит в Лос-Анджелесе. Впервые в Городе ангелов она оказалась в 2008 году, после премьеры картины "Стиляги" – Евгения играла в ней Катю. Поначалу хотела пожить в Штатах несколько месяцев. Но в итоге осталась. А в сентябре 2009-го, когда пришло время рожать, решила не менять место жительства. "Было очевидно, что беременность "переживать" лучше там, а потом мне было жалко мучить маленького ребенка перелетом, и я ждала, пока она подрастет. Одно за другое, и я осталась в Америке надолго", – позже рассказывала актриса журналистам.

Зато сегодня она круглый год может наслаждаться чистым океанским воздухом, а дочь Зоя свободно говорит на двух языках. Семилетняя девочка ходит в американскую школу. Но Евгения Брик так и не стала в Америке, что называется, своей. "Прихожу за дочкой в школу, а какая-нибудь мамаша кидается на меня с потоком любезностей, и мне в ответ надо тоже широко улыбаться и уверять, что, мол, i'm fine, хотя настроение при этом может быть скверное, – призналась актриса на презентации "Адаптации". – В Лос-Анджелесе, несмотря на видимую доброжелательность всех вокруг, я не могу расслабиться, быть там той Женей, которой являюсь на самом деле. Да и многие вещи мне кажутся там непривычными – например, что стиральные машинки стоят у людей на улице, у дома – идешь по улице, и везде запах свежевыстиранного белья".

Владимир Асимов: Испания

Бывший солист группы "На-На" Владимир Асмимов несколько лет назад получил испанское гражданство. Вместе с семьей – женой Татьяной и 22-летним сыном Семеном – Асимов обосновался провинции Аликанте. Там, на побережье Коста-Брава, у него есть дома. Сын Асимова получил в Испании высшее образование  и работает госслужащим. "Мне нравится смотреть, как папа работает, записывает песни. Но сам бы я никогда не хотел связать свою жизнь со сценой. Я даже в музыкальную школу не ходил", – признавался он. Асимов сегодня изредка приезжает в Москву, чтобы спеть на корпоративах перед ностальгирующей публикой.

Владимир Асимов. Фото: youtube.com

Елена Катина: Америка

Вскоре после распада группы в 2009-м рыженькая Лена Катя со своей огромной известностью и прекрасным английским отправилась записывать сольный альбом в Лос-Анджелес. И осталась там жить. Она замужем за словенским рокером Сашо Кузмановичем, в мае 2015-го у пары появился сын Александр, В Россию певица приезжает на гастроли, съемки и интервью. "Я сейчас в Лос-Анджелесе три четверти года нахожусь. То есть, я прилетаю каждые три месяца. Три месяца там – сюда на месяц, три месяца там – сюда. В общем, лягушка-путешественница получается", – рассказывала Катина журналистам.

Автор: Иван Губкин16 февраля 2017, 17:19

комментарии

Политика

Заявления Киева обеспокоили Путина
Как Маккейн оказался под колпаком у хакера Абырвалга
Киев пугает ЕС толпой украинских беженцев
Шойгу поставил главу Пентагона на место

Шоу-бизнес

Что известно о новом избраннике Бузовой
Как сбежавшие из России звезды зарабатывают на родине
Джигурда проиграл сестре Браташ
Лоза встал на защиту Максаковой

Проишествия

Страшные последствия прорыва плотин
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео

Lifestyle

Почему кровавый "Кольщик" Шнурова вызывает отторжение
Как стареют разные типы кожи
Привидения останутся в Москве только до мая
За что писатель Гришковец невзлюбил Москву
Шоу-бизнес

Слава ответила Андрею Разыграеву на обвинение в пьянстве

Популярная певица прокомментировала пост телеведущего
Политика

Заявления Киева обеспокоили Путина

Президент обвинил власти Украины в неготовности к решению конфликта в Донбассе

Шоу-бизнес

Брэд Питт забрал детей у Анджелины Джоли

Голливудский актер одержал победу над бывшей возлюбленной
Шоу-бизнес

Шикарная Меланья Трамп привела в восторг своим видом

Жена президента США официально посетила Белый дом

Гороскоп

Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости

Фоторепортажи

Зара сильно исхудала после травли
Мария Максакова в жизни и на сцене
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович

Спорт

Каролин Возняцки уговорила обнажиться Серену Уильямс
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию

Регионы

Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru