Родившая Анастасия Чернобровина появилась на публике
Накануне, 3 октября, состоялась церемония награждения премии ТЭФИ, которая считается самой престижной у работников телевидения. В честь такого события перед театром "Россия", где проходило награждение, расстелили красную дорожку, по которой прошлось множество отечественных знаменитостей.
Перед многочисленными фотожурналистами прошлись Эрнест Мацкявичюс и Дмитрий Дибров, Яна Батыршина и Дарья Златопольская, Олег и Екатерина Стриженовы, Арина Шарапова, Максим Галкин и многие другие известные работники телевидения.
Не оставила без внимание громкое событие и ведущая Анастасия Чернобровина. Для выхода в свет Настя выбрала красное обтягивающее платье в пол, которое дополнила белоснежной шубкой. Отметим, что Чернобровина выглядела великолепно для новоиспеченной мамы. Напомним, совсем недавно телеведущая родила первенца.
О радостном событии в семье Анастасии сообщил ее коллега Владислав Завьялов во время эфира утренней программы в конце августа. "Всем доброе утро. Главная новость этого утра – Настя вернулась. И не одна. Здесь мы подходим к главному событию в жизни Насти, и у этого события есть имя", – сказал зрителям Завьялов. 40-летняя Чернобровина ответила, что малыша зовут Артемий.
Отметим, что о личной жизни Чернобровиной практически ничего неизвестно. Весть о беременности, а тем более о родах Анастасии стала полнейшей неожиданностью не только для ее многочисленных поклонников, но даже для журналистов. Подробности своей частной жизни Чернобровина тщательно скрывает.
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