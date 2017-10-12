Звезда нескольких выпусков ток-шоу "Пусть говорят", жертва изнасилования Диана Шурыгина сделала заявление, в котором призналась, что после свадьбы взяла фамилию мужа. Соответственно, Дианы Шурыгиной больше нет.

На страничке, предположительно принадлежащей Диане Шурыгиной, в Instagram с завидной регулярностью появляются свежие фотографии со свадьбы 18-летней красотки с оператором Первого канала Андреем Шлягиным (или Шляниным или Шляминым, данные разнятся). На сей раз появилась фотография, на которой молодожены позируют с популярным эстрадным исполнителем Сергеем Пенкиным. "Оставшиеся вопросы по поводу свадьбы 🤵🏽💕👰🏽 Пишите под этим постом👇🏽💐" – написала Диана, тем самым пригласив многочисленных подписчиков к беседе.

Поклонники не заставили себя ждать. Вопросы посыпались на Диану как из рога изобилия. Фанатов интересовало буквально все, начиная с того, где она купила платье и заканчивая вопросом, где сейчас живут молодожены. Многих волновало, сменила ли новоиспеченная жена фамилию, ведь не секрет, что Шурыгина после нескольких выпусков скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" это практически бренд.

Интересно, что 18-летняя красотка ответила на многие вопросы. Так, она заявила, что Дианы Шурыгиной больше нет. "Ребят, да, я взяла фамилию мужа)", – коротко сообщила девушка. Диана отметила, что и ее родители и родители жениха были на свадьбе. Причем, по словам Дианы, они к ней хорошо относятся. "Изначально конечно отговаривали от спешки в свадьбе, но когда поняли как мы друг друга любим, приняли меня в семью! 😊О моей как вы выражаетесь славе мы им сказали не сразу. Но сейчас все хорошо, они все понимают, и рады нашему счастью❤️" – рассказала Диана.

11-летняя разница в возрасте с супругом ее не смущает. "Мужу 29. И я считаю что это идеальная разница в возрасте. Многие великие люди, ученые и мировые психологи считают что в паре мужчина должен быть старше женщины в среднем на десять лет", – блеснула знаниями новобрачная.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря выпускам передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого стала девушка. Эта история сделала Шурыгину одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф.