После развода Бледанс развлеклась на яхте с мускулистым красавцем
Эвелина Бледанс поделилась со своими подписчиками интригующим снимком. В кадр попала она, одетая в белое бикини, и таинственный незнакомец, на котором из одежды – только весьма скромного размера плавки. Молодой человек стоит к камере спиной, поэтому лица его разглядеть невозможно. Зато прекрасно видна мускулистая спина.
"Может конечно и можно обойтись без мужского плеча.... и имеет ли значение его объем.... думаю.... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметила актриса в подписи под снимком.Других подробностей о происходящем в кадре она не предоставила, отдав достраивание картины до цельного образа на откуп фантазии комментаторов.
Спустя пару часов Эвелина Бледанс выложила новую порцию провокационных снимков со своим новым спутником. На кадрах видно, что актриса и ее кавалер находятся на яхте и прекрасно проводят время. "Листайте", – посоветовала актриса.
На этот раз лицо спутника Бледанс все же попало в кадр, и комментаторы не могли не отметить, что, во-первых, он прекрасно выглядит и, во-вторых, необычайно молод. На втором снимке из этой серии актриса успела облачиться в другой купальник. На третьем кадре она по-прежнему в белом бикини, а лицо ее спутника оказалось и вовсе обрезано краем снимка. Вместо этого на переднем плане разместились плавки кавалера.
Напомним, Эвелина Бледанс объявила о своем разводе с Александром Семиным на всю страну в эфире передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Актриса призналась, что с супругом они расстались еще год назад. Тем не менее, для всех телезрителей и поклонников Бледанс это стало настоящим шоком. Некоторые до сих пор не могут поверить, что такая яркая и гармоничная семья распалась.
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