После развода Бледанс развлеклась на яхте с мускулистым красавцем

Не прошло и месяца с того момента, как вся страна узнала сенсационную новость – Эвелина Бледанс развелась со своим мужем Александром Семиным, как актрису застали в компании другого мужчины. Она сама выложила на своей странице в Instagram подробный фотоотчет об отдыхе на яхте с молодым мускулистым красавцем.

Эвелина Бледанс поделилась со своими подписчиками интригующим снимком. В кадр попала она, одетая в белое бикини, и таинственный незнакомец, на котором из одежды – только весьма скромного размера плавки. Молодой человек стоит к камере спиной, поэтому лица его разглядеть невозможно. Зато прекрасно видна мускулистая спина.

"Может конечно и можно обойтись без мужского плеча.... и имеет ли значение его объем.... думаю.... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметила актриса в подписи под снимком.Других подробностей о происходящем в кадре она не предоставила, отдав достраивание картины до цельного образа на откуп фантазии комментаторов.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 29 2017 в 11:44 PDT

Спустя пару часов Эвелина Бледанс выложила новую порцию провокационных снимков со своим новым спутником. На кадрах видно, что актриса и ее кавалер находятся на яхте и прекрасно проводят время. "Листайте", – посоветовала актриса.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 30 2017 в 12:58 PDT

На этот раз лицо спутника Бледанс все же попало в кадр, и комментаторы не могли не отметить, что, во-первых, он прекрасно выглядит и, во-вторых, необычайно молод. На втором снимке из этой серии актриса успела облачиться в другой купальник. На третьем кадре она по-прежнему в белом бикини, а лицо ее спутника оказалось и вовсе обрезано краем снимка. Вместо этого на переднем плане разместились плавки кавалера.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 20 2017 в 1:58 PDT

Напомним, Эвелина Бледанс объявила о своем разводе с Александром Семиным на всю страну в эфире передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Актриса призналась, что с супругом они расстались еще год назад. Тем не менее, для всех телезрителей и поклонников Бледанс это стало настоящим шоком. Некоторые до сих пор не могут поверить, что такая яркая и гармоничная семья распалась.