Джигурда назвал виновника своих несчастий

Актер Никита Джигурда все еще пытается получить наследство в 800 миллионов рублей, которое ему и фигуристке Марине Анисиной оставила их кума Людмила Браташ. На последнем судебном заседании было принято решение провести экспертизу документа. Артист и спортсменка выступают против такого подхода. Сегодня, 9 января, адвокат Анисиной подает апелляционную жалобу. Dni.Ru публикуют открытое письмо Джигурды.

"Открытое письмо Никиты Джигурды о подаче апелляционной жалобы от лица Марины Анисиной в вышестоящий суд. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)

Подает апелляционную ЖАЛОБУ на РЕШЕНИЕ Кунцевского Суда о назначении ЭКСПЕРТИЗЫ экземпляра ОРИГИНАЛА ЗАВЕЩАНИЯ, (которого, увы, на момент принятия Судом РЕШЕНИЯ уже не было) – подает ЖАЛОБУ, так называемый – Марины АНИСИНОЙ "адвокат", работающий от конторы Сергея ЖОРИНА и не имеющий адвокатской лицензии – некий Андрей Князев, обещавший мне в письменной форме согласовывать со мной – Никитой Джигурдой – все свои действия по защите МАРИНЫ и, не выполнивший своего обещания!

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Янв 6 2017 в 5:50 PST

Ибо именно Андрей Князев ввел уважаемый Кунцевский СУД в заблуждение, сказав на Суде, что у Марины Вячеславовны Анисиной имеется еще один экземпляр оригинала ЗАВЕЩАНИЯ Людмилы Браташ, оставившей все свое имущество родителям своего любимого крестника – Анжеля Криста (Ангела Христа – в переводе с французского) и воспитанницы Эвы-Влады Крист - ДЖИГУРДЕ Никите Борисовичу и АНИСИНОЙ Марине Вячеславовне в равных долях.



Так вот. На мои категорические возражения и объяснения Суду, что все ТРИ дубля ОРИГИНАЛОВ ЗАВЕЩАНИЯ были украдены, так называемой мафией, угрожавшей мне убийством, если я не откажусь от НАСЛЕДСТВА, – судья – богиня КРАСАВИНА – почему-то пригрозила удалить Джигурду из зала ЗАСЕДАНИЯ.



А Андрей КНЯЗЕВ, не имеющий адвокатской ЛИЦЕНЗИИ и представляющий интересы моей, все еще (пока) ЖЕНЫ (поскольку решение областного Суда не вступило в силу, в связи с поданной мной АПЕЛЛЯЦИЕЙ) – Андрей Князев, работающий адвокатом АНИСИНОЙ по Ее доверенности, за моей спиной выманенной бесстыжим Сергеем Жориным, – сотворил своеобразный ЛОХОТРОН, введя своими фантазиями уважаемый СУД в ЗАБЛУЖДЕНИЕ.





На основании ЗАЯВЛЕНИЯ адвоката по доверенности Марины Анисиной, – Кунцевский СУД в лице судьи - богини КРАСАВИНОЙ принял неправедное и невыполнимое РЕШЕНИЕ о, так называемой ЭКСПЕРТИЗЕ того, чего у Джигурды Никиты Борисовича и Анисиной Марины Вячеславовны – больше НЕТ. В итоге, из-за непрофессиональных действий Андрея Князева, теперь говорящего, что он случайно перепутал – типа ошибся, подумав, что у Марины Анисиной во Франции есть еще один экземпляр оригинала ЗАВЕЩАНИЯ, – воплощение ВОЛИ ЗАВЕЩАТЕЛЯ – нашей близкой по духу подруги и КУМЫ – Люси БРАТАШ – увы, откладывается. А значит может отложиться и открытие Международного Элитного Духовного Центра "Ковчег ДЖОНАТАНА" в дружественной РОССИИ православной Греции. Именно на этот Духовный ЦЕНТР мы с богиней АНИС должны потратить львиную долю НАСЛЕДСТВА Людмилы Джонатановны БРАТАШ, дабы увековечить имя этой великой РУССКОЙ еврейки и имя Ее ОТЦА - летчика по профессии, подарившего своей дочери МЕЧТУ о свободном ПОЛЕТЕ!





У моей все еще (пока) ЖЕНЫ – имеются ЗАКОННЫЕ АПОСТИЛИРОВАННЫЕ в АМЕРИКЕ и во ФРАНЦИИ, заверенные американским НОТАРИУСОМ КОПИИ оригинала ЗАВЕЩАНИЯ, пригодные для получения НАСЛЕДСТВА в случае утери или воровства ОРИГИНАЛОВ. Плюс – показания в Суде многих свидетелей и американского НОТАРИУСА – Людмилы (Решетовой) Рейнголд, (которой, по ее признанию, поступали угрозы от неизвестных лиц) – заверившей ЗАВЕЩАНИЕ Людмилы Браташ в 2010 году в штате Нью-Йорк (там же, где Браташ зарегистрировала в 1996 году компанию элитных авиаперевозок AL AIR).





ЗАВЕЩАНИЕ было подписано Людмилой Браташ при свидетелях увы, в последствии убитых при невыясненных обстоятельствах... Именно этими трагическими фактами, плюс неоднократными угрозами смерти в адрес Никиты Джигурды и его семьи, – объясняется совершенно нелогичное поведение моей любимой ЖЕНЫ, – на протяжении ДЕВЯТИ лет не сказавшей о Джигурде ни едИного дурного слова, а сейчас, отобравшей у меня генеральную ДОВЕРЕННОСТЬ на весь мир – на ведение всех Ее коммерческих ДЕЛ! Странные МЕТАМОРФОЗЫ – не правда ли?!

JHA NAT-HAN BRAT-ASH G Когда мафия нашу кумУ убИла, МарИ умоляла менЯ отказаться от ЗАВЕЩАНИЯ! Она любИла мой вольный ТАНЕЦ ОгнЯ... Но я не послушал Её, уйдЯ в свободный ПОЛЁ-Т! Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Янв 6 2017 в 5:58 PST

Странные, если не знать сколько боли, пыток, шантажа, угроз и убийств стоит за простой с первого взгляда, фразой: ЗАВЕЩАНИЕ Людмилы Джонатановны БРАТАШ!



Мы должны воплотить ВОЛЮ этой уникальной бизнес ВУМЕН, мечтавшей собирать своих истинных друзей и духовную элиту мира на широкой ПАЛУБЕ "Ковчега ДЖОНАТАНА" – широкой, как Душа этой не сломленной, не смотря на многолетние пытки и шантаж, не продавшей свою ЧЕСТЬ – РУССКОЙ ЕВРЕЙКИ, показавшей всему МИРУ, что может сделать в России ЖЕНЩИНА, верящая в свою уникальность! Людмила Джонатановна БРАТАШ – реальная, а не вымышленная ГЕРОИНЯ 20 го и 21 го веков – ГЕРОИНЯ, которую признали сильные мира сего, вплоть до королевских и царственных особ. ГЕРОИНЯ, так трагически, но символически ПОБЕДНО и ЧЕСТНО ушедшая в МИР иной и оставившая неизгладимую ПАМЯТЬ о Себе и Своей МЕЧТЕ, отраженной в Ее элитной авиакомпании Al AIR, о которой сегодня в ИНТЕРНЕТЕ вы даже не найдете упоминания, кроме, поднятого Никитой Джигурдой и Мариной Анисиной шума на весь МИР, вокруг загадочного убийства и так называемой СМЕРТИ уникальной РОССИЯНКИ – Ангела ЛЮСИ БРАТАШ!!!





Я выполню Ее ВОЛЮ!

Я выиграю все СУДЫ!!

Я открою ЦЕНТР Ее имени!!!

Эдем Ангела ЛЮСИ в Греции будет открыт уже в скором времени. Иначе мне нет смысла оставаться на этом Земном ШАРИКЕ под названием - Планета ЗЕМЛЯ.



Позвольте СВЕТУ и ЛЮБВИ и МОГУЩЕСТВУ восстановить ПЛАН на Земле.

Secretly We Are All Gods!

S.W.A.A.G.

АМИНЬ.





Н.D.