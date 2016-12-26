Водитель раскрыл интимные тайны Анисиной

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Согласно аудиозаписи, которую Никита Борисович предоставил редакции Dni.Ru, водитель утверждает, что фигуристка предлагала ему 30 тысяч рублей за участие в одной из передач. "Она сказала: "Я тебе переведу 30 тысяч рублей. Ты же знаешь, что он меня бил, насиловал... – рассказывает водитель Джигурды. – Его надо изолировать. Я говорю – я ни про тебя слова плохого не скажу, ни про него. Ни за какие деньги".
По словам мужчины, спортсменка была достаточно настойчивой. "Ну, пожалуйста, пожалуйста, я тебя прошу, – передает он ее слова. – Ты же понимаешь, что он больной человек".
Напомним, актер и фигуристка развелись в конце ноября. Адвокат Анисиной Сергей Жорин сообщил, что причиной развода являются непримиримые противоречия между супругами и безответственное отношение Никиты к своей семье. Актер утверждал, что намерен жениться на американке, а позже заявил, что их развод с Анисиной был фикцией, и в скором времени они вновь поженятся.
К слову, Джигурда и Анисина уже несколько месяцев не могут получить наследство в 800 миллионов рублей, которое им оставила кума Людмила Браташ. На последнем заседании суд принял решение провести экспертизу завещания бизнес-леди.
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