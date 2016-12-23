Развод Анисиной и Джигурды оказался фикцией

Актер Никита Джигурда заявил, что его развод с фигуристкой Мариной Анисиной был фиктивным. По словам артиста, супруги действительно оформили развод, но лишь для того, чтобы спортсменка с детьми оказалась в безопасности.

"Когда я говорил о том, что собираюсь жениться на еврейке, я имел в виду Анисину! – рассказал Никита корреспонденту Dni.Ru. – Это стало необходимым после того, как мне начали поступать угрозы. Мы с Мариной придумали такой хитрый ход. Скоро мы вновь поженимся и повенчаемся".

Напомним, недавно актер обнародовал переписку с женой. Супруги обмениваются признаниями в любви и взаимными колкостями. "Ты без меня вообще ничего не можешь найти! По жизни! Но придется научиться! Я тебя избаловала, но устала Алла... – пишет Марина. – Целую тебя, мой любимый, самое главное, что ты должен свое эго убрать. Хочешь изменить мир – начни с себя".

Также спортсменка сообщает мужу, что готовится обратиться к адвокату Сергею Жорину. Никита же называет это самоубийство, и обещает сделать своим представителем бывшую супругу юриста Катю Гордон. "Ты можешь понять, что у меня нет ни желания, ни сил ночью говорить с пьяными, предающими все святое (включая своих детей и мужей) женщинами, желающими упасть в бездну и отдающими себя во власть подонков и лохотрона... Если ты сотворишь это самоубийство, отдавшись Жорину, моим юристом и адвокатом будет Катя Гордон", – ответил Джигурда своей на тот момент еще супруге.

Джигурда и Анисина развелись в конце ноября. Адвокат спортсменки Сергей Жорин сообщил, что причиной развода являются непримиримые противоречия между супругами и безответственное отношение Никиты к своей семье.