Анисина: Я избаловала Джигурду

Актер Никита Джигурда обнародовал переписку с бывшей женой, фигуристкой Мариной Анисиной. Супруги обвиняют друг друга и обмениваются колкостями.

"Ты без меня вообще ничего не можешь найти! По жизни! Но придется научиться! Я тебя избаловала, но устала Алла... – пишет Марина. – Целую тебя, мой любимый, самое главное, что ты должен свое эго убрать. Хочешь изменить мир – начни с себя".

Также Анисина сообщает мужу, что готовится обратиться к адвокату Сергею Жорину. Никита же утверждает, что это самоубийство, и обещает сделать своим представителем бывшую супругу юриста Катю Гордон. "Ты можешь понять, что у меня нет ни желания, ни сил ночью говорить с пьяными, предающими все святое (включая своих детей и мужей) женщинами, желающими упасть в бездну и отдающими себя во власть подонков и лохотрона. Жорин предаст и продаст тебя Чернявскому, козявка. Плату ты знаешь. Увы, я больше не в силах воскресать после твоих крокодильных клацаний зубками. Если ты сотворишь это самоубийство, отдавшись Жорину, моим юристом и адвокатом будет Катя Гордон", – ответил Джигурда своей на тот момент еще супруге.

Анисина с недоверием отнеслась к заявлению мужа. "Хочешь набить шишки – вперед с Катей Гордон!" – призвала она супруга и назвала бывшую жену Жорина мелкой сошкой. А вот самого Джигурду фигуристка признает "всемогущим в духовной сфере", но дилетантом в сфере юридической.

Напомним, актер и фигуристка развелись в конце ноября. Спортсменка подала на развод 25 октября. Ее адвокат Сергей Жорин сообщил, что причиной развода являются непримиримые противоречия между супругами и безответственное отношение Никиты к своей семье.