Пластика изуродовала Памелу Андерсон

Памела Андерсон вышла в свет и буквально потрясла публику своим видом. Сексапильная блондинка изменилась до неузнаваемости из-за пластики, которая ее буквально изуродовала.

Памела Андерсон посетила благотворительный вечер, устроенный известным голливудским актером Шоном Пенном в пользу пострадавших от цунами на Гаити. Звезда фильма "Спасатели Малибу" вышла в свет в приталенном черном платье, целомудренно прикрыв свой знаменитый бюст четвертого размера шифоном. Завершала картину копна светлых распущенных волос.

Возможно, этот выход в свет блюстительницы прав животных и спасительницы экологии остался незамеченным, если бы не подозрительно помолодевший вид 49-летней Памелы. По мнению внимательных пользователей Сети, Андерсон явно воспользовалась услугами пластического хирурга. Причем несколько переборщила, судя по тому, что один глаз блондинки стал меньше другого.

"Красавицу переделали в ничто...", "А рот теперь у нее не совсем не закрывается?", "изменила цвет волос, смыла загар, нет обводки вокруг глаз. круговую не делала,думаю,просто верхнее веко подрезала", – с ходу определили "эксперты" из Сети.

Впрочем, внимание журналистов сконцентрировалось не только на, по мнению некоторых блоггеров, изуродованной Памеле, но и ее 20-летнем сыне Брэндоне. Пока одни костерили Андерсон за излишнее стремление остановить старение, другие нахваливали и восхищались ее старшим отпрыском.

Незаурядную внешность заметили и профессионалы модельного бизнеса. Недавно молодой человек снялся для рекламы новой коллекции известного бренда.