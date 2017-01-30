Известная актриса об Аверине и родах

Популярная актриса Анна Якунина рассказала об отношениях с Максимом Авериным. Артистка призналась, что они дышат в унисон, вместе отдыхают и отмечают важные даты.

Анна Якунина и Максим Аверин дружат более 20 лет. "Мы с Максом одинаково смотрим на вещи, мы оба дышим в унисон. Он для меня – друг и партнер. Для нас обоих эта дружба – подарок на всю жизнь. Мы вместе отдыхаем, отмечаем какие-то даты. Три года подряд стали в его день рождения куда-нибудь выезжать. Его 40-летие праздновали в Сочи. Макс далек от суеверий, что 40 лет нельзя справлять. Но у него есть традиция – выходить в свой день рождения на сцену. В этом году 26 ноября мы провели в Израиле", – рассказала в интервью Анна Якунина.

Кстати, актриса играет с Авериным в сериале "Склифософский". Она исполняет роль регистратора Нины. "С моей героиней в этом сезоне тоже происходят вещи, которые многих могут раздражать. В мире все бывает", – отметила Якунина.

Так, ее героиня становится матерью. "А что тут особенного? Все чаще женщины за 40 становятся мамами, на Западе так сплошь и рядом. Раньше это казалось диким, а сейчас рожают до 50. Но это не значит, что я собираюсь рожать в 50..."

В жизни популярная актриса счастливо замужем, у нее две взрослых дочери. По словам Якуниной, муж не ревнует ее к Максиму Аверину. "Знает, что мы как брат и сестра. Хотя свою ревность Алексей всячески скрывает, старается относиться к моим телероманам с юмором", – цитирует артистку "Собеседник".

Примечательно, что Максим Аверин знаком с наследницами Якуниной, более того, девушки могут обратиться за помощью к именитому актеру. Так, младшая дочь Анны Маруся учится на втором курсе актерского факультета ВГИКа. "Маруся всегда может обратиться по любому вопросу к Максиму Аверину. Он знает ее с рождения, они – большие друзья", – отметила Анна Якунина.