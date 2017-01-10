Поклонники решили, что балерина "под градусом"
Максим Аверин поразил роскошной шевелюрой
Мы привыкли к гладкой и блестящей лысине Максима Аверина, но таким он был, конечно, не всегда. На своей странице в социальной сети Instagram исполнитель главных ролей в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский" опубликовал уникальное фото со времен молодости, когда алопеция еще не настигла.
"Я, кажется, подрос", – иронично подписал снимок актер. "Максим Викторович, где Ваша шикарная шевелюра?", "Подрос, сменил прическу – только и всего", "Где-то прибыло, где-то убыло", "Ого, сколько волос, даже на пробор!", "Что-то между Есениным и Маяковским", – комментируют поклонники архивный кадр.
Стоит заметить, что Аверин регулярно балует подписчиков ретроснимками, показывая, каким был в годовалом возрасте, в начальной школе. Тем самым Максим приоткрывает завесу тайны над своим детством, поскольку о том розовом периоде его жизни известно мало.
Он родился в Москве. Его отец работал на "Мосфильме" художником-декоратором. Во многом благодаря этому в шесть лет Максим дебютировал на экране в эпизодической роли. По словам артиста, отец воспитывал его по-спартански: учил бегать босиком по снегу и приучал к самостоятельности. При этом внутри маленького Аверина всегда сидел бесенок – он всегда любил пошалить.
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