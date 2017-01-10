Максим Аверин поразил роскошной шевелюрой

Актер показал уникальное архивное фото. Таким поклонники его еще не видели.

Мы привыкли к гладкой и блестящей лысине Максима Аверина, но таким он был, конечно, не всегда. На своей странице в социальной сети Instagram исполнитель главных ролей в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский" опубликовал уникальное фото со времен молодости, когда алопеция еще не настигла.

"Я, кажется, подрос", – иронично подписал снимок актер. "Максим Викторович, где Ваша шикарная шевелюра?", " Подрос, сменил прическу – только и всего", " Где-то прибыло, где-то убыло", " Ого, сколько волос, даже на пробор!", "Что-то между Есениным и Маяковским", – комментируют поклонники архивный кадр.



Фото опубликовано maximaverin (@maximaverin) Янв 9 2017 в 10:43 PST