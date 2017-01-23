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Максим Аверин о жизни после клинической смерти

Максим Аверин. Фото: GLOBAL LOOK press
Максим Аверин высказался о жизни после клинической смерти. Популярный артист заявил, что люди возвращаются с того света совсем другими.
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Максим Аверин дал откровенное интервью, посвященное новому сезону сериала "Склифософский", в котором актер исполняет главную роль. По сюжету герой Аверина, хирург Олег Брагин, приходит в себя после комы и клинической смерти.

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Артист уверен, что такое событие переворачивает сознание человека. "С того света люди возвращаются уже совсем другими. К тому же у Брагина начинаются проблемы со зрением. Хотя, как мне кажется, он эти изменения во многом сам придумывает. Потому что его характер все равно остается прежним. И в этом сезоне произойдут события, которые подтвердят, что он остался верен самому себе", – цитирует Максима Аверина сайт "Комсомольская правда". По словам актера, для его героя профессия важнее и главнее всего. 

Кстати, в новом сезоне Аверин предстанет в новом образе – с шевелюрой на голове. "Это я так захотел! Потому что нет ничего хуже, чем привыкать к самому себе. Ну, надоело, понимаешь? Хочу быть разным!" – заявил Максим.

В новом сезоне много будет уделено внимания и другим героям. Сам Аверин этому только рад. "Во-первых, мне вполне достаточно того, что я делаю в "Склифосовском". Во-вторых, я очень рад, что и других героев люди приняли. Ну не я же один на экране должен быть! Соседка меня тут как-то останавливает и говорит: "Какие замечательные актеры вокруг тебя, мы их всех тоже очень любим!", – рассказал Максим Аверин.

Напомним, изначально сериал задумывался как аналог легендарного "Доктора Хауса", но в итоге получилось нечто другое. В "Склифосовском" есть все, что так нравится зрителям: здесь и суровые будни представителей одной из самых тяжелых профессий, и личностные метания главного героя и, конечно, любовь.

Автор: Наталья Аряева23 января 2017, 12:36

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