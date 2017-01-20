Спевшаяся с Цыгановым звезда "Викинга" рассталась с женихом

Звезда фильмов "Викинг" и "Духless-2" Александра Бортич рассталась с женихом Ильей Маланиным после трех лет отношений. Перед разрывом с бойфрендом актриса снялась в эротической сцене с Данилой Козловским и поработала в сериале "Проводник" с Евгением Цыгановым.

"Совпадение? Не думаю!" – глумятся пользователи Сети, обсуждая творческий союз Бортич и двух главных сердцеедов отечественного кино – многодетного отца Цыганова, который спасает демографию в стране, и секс-символа Козловского, по которому сохнут миллионы россиянок.

Отношения 22-летней актрисы с 24-летним коллегой по цеху Ильей Маланиным продолжались три года. Говорят, влюбленные даже собирались пожениться. Расставание пары перед Новым годом стало для многих шоком.

Александра удалила из Instagram практически все снимки с бывшим бойфрендом, а ведь раньше в ее соцсетях была одна сплошная романтика. Теперь же звезда "Викинга" сосредоточилась на работе и делится фото со съемочных площадок.

Бортич подтвердила журналистам, что ушла от Маланина. "Да, мы расстались, но свою личную жизнь я обсуждать не хочу ни с кем", – приводит слова актрисы сайт Life.ru. Озвучить причины разрыва она отказалась.

Примечательно, что выпускник ГИТИСа Илья Маланин пока еще не удалил фото с эмоциональной Александрой из своего Instagram. Влюбленные много путешествовали вместе, воспитывали общую собаку и выглядели очень счастливыми. Они познакомились в 2013 году на съемках фильма "Неуловимые", где актеры исполнили главные роли.

В июле 2016 года российские СМИ сообщили о свадьбе влюбленных, когда Бортич опубликовала в социальной сети снимок, где она изображена в белом платье и с кольцом на безымянном пальце. Фото Александра сопроводила комментарием "Женаты", однако вскоре пояснила, что пока они "поженились" лишь на съемочной площадке.